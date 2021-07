Granda irá al juzgado para frenar la instalación de la ITV en la parroquia

A la asociación de vecinos de Granda le avisó directamente la Alcaldesa con una llamada de teléfono. Ahora es la lucha vecinal, que se abre a dar el salto de los despachos políticos a los juzgados, el muro de contención que queda para intentar frenar que se ejecute la operación.

Itvasa, por su parte, formalizó hace unos días ante el Ayuntamiento la petición de que se le diera la mayor celeridad al proceso para empezar “tan pronto como sea posible” la ejecución de las obras que le permitan poner en funcionamiento la estación. La ITV de Granda se ha convertido en un elemento de fricción entre los gobiernos socialista local y autonómico. El Principado rechazó las opciones de permuta de suelo que le planteó el Ayuntamiento para intentar frenar la bronca en Granda.

La decisión final del Ayuntamiento llega tras recibirse un nuevo informe de movilidad, pedido hace unas semanas en respuesta a las alegaciones vecinales. Informe que vuelve a incidir en el cumplimiento de las condiciones para la concesión de licencia. Algo que ya determinaron entre mayo y junio informes de técnicos municipales de movilidad, urbanismo y actividades. A ellos hay que sumar un informe de la consejería de Medio Ambiente argumentando que no hay evidencias documentales de contaminación de suelo. Otra de las opciones que se miraron para no dar la licencia.

En este quinto informe, segundo del ámbito de movilidad, se establece que el incremento de la intensidad media diaria de vehículos no supone un “problema significativo” para el resto de los usuarios de la vía y que la exigencia de “fácil acceso” que impone la ley se cumple ya teniendo en cuenta que a una parcela anexa van camiones articulados sin problemas. La intensidad media diaria de vehículos se considera “aceptable”.

“Continuaremos defendiendo nuestra parroquia de esta barbarie acudiendo a las instancias que nos quedan. Esperemos que un juez sepa poner sentido común en un tema en el que el Principado de Asturias se ha empecinado en que no lo tenga”, explicaba Félix Gómez. Para el presidente de la asociación vecinal “Santo Tomás” de Granda, “el atropello e imposición es de tal magnitud que posiblemente en Granda hubiese fincas accesibles con carreteras comarcales anexas para ubicar la ITV pero esas opciones no se barajaron”.

Pilar Granjo, portavoz de la plataforma contra la ITV, también defiende la lucha. “No estamos resignados, ya sabíamos que iban a decir esto. Desde que estuvimos reunidos con consejería ya vimos las cosas claras. Y con la Alcaldesa, igual. Los informes son subjetivos. Lo que dicen ahora no tiene nada que ver con lo dicho en marzo de 2020. ¿Pero estos informes quién los hace? Se lo hemos dicho ya: yo no me voy a perdonar que se muera una persona en un atropello, pero ellos tampoco”. Ayer mismo ya hubo reuniones en la parroquia con ediles de la oposición local.