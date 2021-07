José Sanclemente acerca su historia de periodismo

Una historia de periodismo en un ambiente político impregnado por la corrupción. José Sanclemente mostró al público de la “Semana negra” su último libro, titulado “Regeneración”, en el que aborda la historia de un periodista que, cubriendo un asesinato, se topa con las temidas cloacas del estado.

“Soy economista, me he dedicado toda mi vida a los medios de comunicación, y creo que el periodismo es tan importante en la sociedad como la educación o la sanidad”, explicó Sanclemente. “Quería explicar lo que se esconde detrás de los medios de comunicación y me salió un ensayo que solo se hubiera leído en las facultades de Periodismo, por eso pensé en presentarlo como una novela negra”, indicó .

Sanclemente enfatizó en la necesidad de que “el periodismo cuente con medios para la investigación”.