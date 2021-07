Claudia Piñeiro y su visión de la mujer: la argentina triunfa en la "Semana negra"

Cuando Claudia Piñeiro llegó a Gijón, hace un par días, quiso hacer bien sus deberes. La primera vez que estuvo en la ciudad como autora invitada a la “Semana negra” de 2016 no tuvo tiempo para visitas. “Ya entonces me quedé enamorada de la ciudad y de la energía tan particular que tiene la feria”, explica. Por eso, esta vez, aprovechó la ocasión. “Por la mañana hice una visita guiada por Cimadevilla y por la tarde estuvimos en el teatro Jovellanos y viendo la ciudadela de Celestino Solar”, cuenta. Tras una primera toma de contacto con el público gijonés, durante una mesa redonda el martes 13, ayer fue el turno para presentar su novela, “Catedrales”, candidata a ganar el premio Dashiell Hammet de esta edición. El retrato de una familia católica y su supervivencia a un trauma común (el asesinato de su hermana e hija, Ana, hace 30 años) sirve a la escritora argentina para entretejer el cuestionamiento de temas tan procelosos como las relaciones familiares, la religión, el aborto y, por supuesto, el crimen.

Su impulso por lo policial ha hecho de ella una veterana en el género. “Cuando empiezo a escribir no pienso en el género, sino en los personajes. En ‘Catedrales’ se me apareció la imagen de una niña que entra una iglesia, mojada, y que se sienta en un banco a esperar un consuelo que no recibe. A partir de ella empiezo un camino que no sé adónde me llevará. Es en ese camino donde siempre se me cruzan la muerte violenta, el enigma o la búsqueda de la verdad”, detalla.

La vocación activista de Piñeiro y su interés por describir la sociedad en la que sitúa a sus personajes hacen que el crimen sea útil para ese retrato, ya que “una sociedad también se define por los crímenes que se comenten y por los límites que permitan o no ciertos crímenes”, asevera. En el retrato, además, no falta nunca la voz femenina. “El movimiento feminista puso en crisis un modelo de sociedad que permitió que apareciese en la novela la violencia de género o el aborto, temas que quizá no estaban tan presentes”, señala. Un análisis que, además, transgrede lo literario e involucra lo político: “En España veo que quizá el feminismo esté más dividido que en Latinoamérica. Hay muchas cosas que el feminismo español daba por logradas y nuevos protagonistas políticos vuelven a cuestionarlas de manera muy peligrosa. El nivel intelectual político está decreciendo, y eso perjudica la lucha de las mujeres entre otras cosas”. “No son como Jovellanos”, bromea. Ayer se estrenó el tráiler de otro de sus trabajos, la serie de Netflix “El Reino”, donde religión y crimen vuelven a asociarse. Para verla, habrá que esperar hasta el 13 de agosto.

Oriana fallacci, por Guillermina Caso

El espacio “Transgresoras” de la “Semana negra”, dedicado a figuras feministas, acogió ayer una charla de la escritora y antropóloga María José Capellín (a la derecha, en la imagen). Presentó el acto Guillermina Caso, jefa de Informativos de Cadena Ser Gijón (a la izquierda).

Un Camino de Santiago "Negro"

El sexto día de la “Semana negra” acogió la presentación de “El manuscrito de barro”, de Luis García Jambrina. Es la historia del asesinato de un peregrino en el camino de Santiago, cerca de Burgos, en 1525. Se encarga de su investigación Fernando de Rojas, autor de “La Celestina”.