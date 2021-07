“Lo que les pasa es que están obsesionados con la ‘Semana negra’ y la ‘Semana negra’ ni es un evento ni es un festejo, es una actividad cultural que reporta mucho a esta ciudad”. Así respondía en nombre del gobierno local Marina Pineda a la propuesta impulsada de manera compartida por Ciudadanos, Foro, PP y Vox para que se eliminen los patrocinios y convenios nominativos como soporte del apoyo municipal a eventos festivos en favor de una única convocatoria anual en concurrencia competitiva.

Aunque en su presentación oral los proponentes no hablaron de la “Semana negra” si la mencionaban en la iniciativa al comparar sus 175.000 euros de subvención municipal más el apoyo en limpieza y seguridad que les da el Ayuntamiento con la nula ayuda recibida por los feriantes que han organizado la “Semanona” en el mismo suelo de Naval Gijón. “Lo único que pedimos es ahondar en los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación que debe regir el reparto de subvenciones”, explicó Rubén Pérez Carcedo de Ciudadanos mientras desde Podemos, Laura Tuero alertaba de que tanto los convenios nominativos como otras fórmulas de ayuda son “estrictamente legales; la concurrencia competitiva no es la única herramienta y si puede ser una apisonadora que beneficie a los grandes proyectos sobre los pequeños”.

La iniciativa del centroderecha de la Corporación no salió adelante ante la mayoría que sumaron los votos de los tres partidos de la izquierda. Aunque si adelantó el gobierno que se reordenarán las condiciones de los patrocinios que se dan desde Divertia, que como empresa no puede dar subvenciones.

Del Pleno de ayer no salió una reforma del sistema de ayudas a eventos festivos. Pero tampoco una propuesta para reformular el modelo de fiestas como pedía Podemos reclamando defender la identidad local y la participación social en el diseño. Solo los votos de Foro y Ciudadanos apoyaron la iniciativa defendida por el edil Juan Chaves .

En forma de pregunta, la oposición aprovechó el Pleno para solicitar datos sobre el vivero de empresas de La Camocha, los estudios sobre contaminación del Principado y el apoyo a la industria. José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, se interesó por el Foro de Movilidad. Un informe municipal aclara que en la situación actual no tiene cabida su participación como organismo con entidad propia. El modelo de participación está pendiente de definir.