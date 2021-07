Marina Pineda, portavoz socialista, fue la encargada de defender el “indiscutible compromiso” de su compañera Carmen Saras al frente de la concejalía de Salud Animal ante las críticas de Rubén Pérez Carcedo a su gestión. El edil de Ciudadanos reivindicaba de Saras iniciar antes del 30 de septiembre la comprometida tramitación de la nueva ordenanza de tenencia de animales y el reglamento del consejo de salud animal. No asumió la enmienda del gobierno local de cambiar a “antes de que finalice 2021” y el resultante no de Izquierda Unida y PSOE unido a la abstención de Vox y Partido Popular hicieron que la iniciativa no saliera adelante. Justificó Pineda con la pandemia y la falta de personal que no se hubieran acometido ya esos cambios normativos. El debate llegó atrás aprobarse el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento y su asesoría jurídica.