“Tenemos que ser más rigurosos en el cumplimiento de las normas que nos protegen, justamente para seguir teniendo verano”. La alcaldesa de Gijón, Ana González, se refirió así esta mañana a la alta incidencia en contagios de coronavirus en Gijón que ya supera los 600 casos por 100.000 habitantes, con una elevada tasa de transmisión en los jóvenes, en especial en la franja que va de los 17 a los 20 años.

“Para que tengamos verano, tenemos que cuidarnos, en este momento más, y tenemos que frenar los contagios”, señaló la regidora, recomendando estar preferentemente al aire libre “y si estamos en sitios cerrados, tenemos que estar con mascarilla y tenemos que ventilarlos muchísimo”.

Ana González también abogó por el uso permanente de la mascarilla, dada la situación, aunque ya no sea obligatoria al aire libre. Su consejo es “no ir a aglomeraciones, tener cuidado de no juntarnos todo el mundo en los mismos sitios al aire libre y aunque es verdad que ahora no es obligatoria la mascarilla en la calle, quizás lo mejor es que ahora la mantengamos en la calle. Yo estuve unos días que no la ponía siempre, en función de la gente que había, y ahora ya la pongo siempre” porque hay riesgo de contagio al cruzarse por la calla con otras personas.

La Alcaldesa recordó que pese al buen ritmo de vacunación en Asturias, “no todo el mundo está protegido”. En Gijón ha habido un aumento “muy significativo” de los contagios, con una incidencia acumulada a 14 días que supera los 600 casos “y además hay una concentración en aquella franja de edad que está sin vacunar, que es desde los 15 hasta los 30 años y en concreto, entre 17 y 20 años” por la mayor movilidad y relaciones sociales ligadas al verano, situación ante la que concluyó que “tenemos un problema de salud” al que hacer frente.

Ana González hizo un llamamiento a las personas de más edad, para que conciencien a los jóvenes de la necesidad de tomar precauciones que frenen los contagios: “durante los momentos más duros de la pandemia les decíamos a las personas jóvenes que nos cuidaran a las personas mayores, pues ahora pido a las personas mayores, que ya estamos vacunadas, que tenemos las dos dosis, que tenemos toda la pauta, que cuidemos a la gente joven”, dándoles el mensaje de que hay que cumplir todas las normas de seguridad, indicó.