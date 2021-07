La jueza de la Audiencia Nacional que instruye el supuesto fraude en torno a la obra de ampliación de El Musel ha dado 30 días hábiles de plazo a las defensas de los 21 acusados, para que presenten sus respectivos escritos de defensa. Se trata del último paso antes de fijar fecha para la celebración del juicio.

La magistrada ha previsto enviar el caso a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, decisión impugnada por letrados de la defensa que consideran que los supuestos delitos que se enjuiciarán no son competencia de la sala, si no de un juzgado, al no haber sido procesados los acusados por supuesta malversación.