Taibo II y De la Calle, dos personajes para una historia de "Semana negra"

Recuerda Paco Ignacio Taibo II que la primera edición de la “Semana negra”, que se erigió en El Musel en 1988, “fue un poco rara”. Él andaba buscando cómo hacer “el primer gran festival español de novela negra”, pero no sabía muy bien en qué puertas picar y Asturias no entraba dentro de sus planes originales. “Habíamos pensado en Barcelona, pero Silverio Cañada me dijo que allí solo sería un festival más, y al final coincidí en Gijón con Tini”, explica el editor en referencia al por entonces alcalde Vicente Álvarez Areces, que se marcó el tanto. Según recuerda Taibo, la negociación que dio origen a 33 años de historia y a poner a Gijón en el mapa como destino preferente de cualquier escritor de novelas policiacas fue así:

–Pues hazla aquí.

–¿Te da la plata?

–Sí.

Y poco más. Luego hubo que amarrar todos los detalles logísticos, porque Taibo quería un circo y quería casetas de comida y soñaba con crear “una fiesta popular” en Gijón en el que la gente se pusiese a leer casi sin darse cuenta. “Siempre tuve la idea de un paseo, de hacer que la gente se tropezase con los libros y con debates potentes”, señala. Por eso, ya en la primera edición, se vino Ángel Cristo con su circo. Taibo y él se conocían y el domador buscaba un marco en Gijón para actuar. Esa primera edición fue en El Musel, así que todos los visitantes tenían que pasar primero por un control de la Guardia Civil. “A decir verdad, eran majísimos. Yo creo que de normal se aburrían”, aclara Taibo. En aquella “Semana negra” de 1988 no fue mucha gente. El formato tal vez era demasiado novedoso. “Pusimos un ring de boxeo para los debates y a la gente le daba como cosa y se iba a las casetas. Pero la feria tardó muy poco en despegar. En la tercera edición ya éramos referentes”, recuerda el editor.

La “Semana negra” ha sido más bien itinerante. Empezó en El Musel, siguió en Rodríguez San Pedro, luego se mudó al otro lado del puerto deportivo y durante años anduvo merodeando por el entorno de Isabel la Católica y El Molinón. De esta parte de la ciudad les echaron por la denuncia de siete vecinos, aunque el personal de parques y jardines ya les habían echado en cara más de una vez que sus ruidos estresaban a los patos. Su destino favorito fue en El Arbeyal, donde los vecinos fueron “fantásticos” con los organizadores. “Si no fuese porque el sitio era muy pequeño, nos hubiésemos quedado. No hay gente como la de La Calzada”, defienden.

Luego vino el jaleo con la explanada de Marina Civil en el campus universitario, que acabó con Taibo perdiendo los nervios con el anterior rector, Vicente Gotor –que pidió echarles de las inmediaciones por alterar la actividad universitaria”, diciendo que “no hay que tener miedo a la polémica sino a discutir con bobos” y que se negaba a seguir discutiendo “con gente de poco nivel intelectual”–. Lo recuerda entre risotadas desde la terraza del Don Manuel, dándole sorbos al refresco: “No dije ninguna mentira. ¿Qué actividad íbamos a interrumpir si nuestra feria es por la noche?”. Ángel de la Calle, actual responsable de la “Semana negra”, interviene en la charla para abrir la otra gran polémica de la feria. “La Universidad pleiteó por ese lugar y Foro no lo defendió en una clara traición al pueblo gijonés. Curiosamente, después en esa misma zona sí se han puesto circos y festivales de música”, asevera.

Las relaciones de los organizadores de la “Semana negra” y el gobierno forista nunca llegaron a despegar. “El primer año con ellos en el gobierno, en 2011, no había nada que hacer porque la feria ya estaba en marcha, pero en 2012 estalló todo. No lográbamos reunirnos y Paco dimitió, y yo también me fui, aunque acabé volviendo. Solo nos comunicábamos por notas de prensa”, recuerda De la Calle. “Lo que nos salvó fue que Cascos convocase elecciones y, como en Gijón acababan de cambiar al director del Festival de Cine, parecía muy arriesgado cargarse la ‘Semana negra’. Aún así, los 100.000 euros que nos dieron nos acarrearon pérdidas año a año”, añade. La polémica de la subvención anual De la Calle la zanja siempre así: “Para el Ayuntamiento es un negocio redondo. Compra con 175.000 euros dos millones en entradas”, asegura.

De Gijón al mundo

En estos 33 años, la “Semana negra” se da por consolidada. “La novela negra pasó en este tiempo de estar en la marginalidad a la centralidad. Y algo habremos tenido que ver”, señala De la Calle, que recuerda cuando Leonardo Padura era un completo desconocido y se acercaba con su acreditación de periodista a las primeras ediciones de la feria. La “magia” de este encuentro literario los dos responsables lo prueban así: “A cualquier charla en el Niemeyer el autor cobra mil euros. Aquí viene gratis, por mediación de su editor, y se queda en el Don Manuel. Lo máximo que les damos es un vale de diez euros para la comida. Y vienen, y si tuviésemos más sitio vendrían aún más”.

Tanto la presente edición de la feria como la del año pasado se han despojado más de lo deseado del ambiente festivo que instauró Taibo, que en sus años “más locos” quiso poner a un elefante a cortar la cinta negra y metió al jurado en una jaula de leones para leer el fallo de los premios. De la Calle, que se reconoce más tranquilo que su predecesor, también dice echar de menos una “Semana negra” con atracciones y, aunque esta vez sí hay puestos de mercadillo y algún local de hostelería, “nada tiene nada que ver a lo que es la esencia” de la feria. Lo que tal vez sí haya venido para quedarse es la retransmisión en directo de las presentaciones literarias y un balance de vértigo: “Por esta feria han pasado ya 3.000 autores. No hay nada igual”.