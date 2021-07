Emoción a raudales en el teatro de la Laboral. La Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos celebró ayer el acto de graduación para los alumnos que concluyeron sus estudios en el curso 2019–2020 y que, debido a la pandemia, tuvieron que retrasarlo. El grado en Comercio y Marketing, Turismo, Trabajo Social, Gestión y Administración Pública y el Máster en Dirección y Planificación del Turismo fueron las titulaciones protagonistas en el evento, en el que muchos familiares acompañaron a los egresados. El acto sirvió para homenajear a Jacobo Cosmen, responsable de la compañía de transporte público Alsa.

El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, que se mostró “complacido” y “orgulloso” ya que su hija Paula fue una de las estudiantes egresadas. Villaverde dio paso al secretario académico José Manuel Parrilla, que procedió a nombrar a los alumnos para subieran al escenario y recibieran el diploma correspondiente. Después, se hizo entrega de la insignia de oro de la Facultad a la empresa Alsa por su apoyo al máster en Transporte y Gestión Logística y ser “símbolo del esfuerzo”. La distinción fue recogida por el director, Jacobo Cosmen, que felicitó a los titulados y expresó su gratitud. “No estamos acostumbrados a que se reconozca nuestro y por ello estamos felices y agradecidos”, aseguró.

En el evento intervino, además, el decano, Levi Pérez, que reivindicó el “esfuerzo y entusiasmo” de los profesores. Y la directora general de la Universidad, Cristina González-Morán, así como la concejala de Hacienda, Marina Pineda, que acudió en representación del Ayuntamiento. “Pocos actos procuran más alegría al Ayuntamiento que una graduación”, dijo la edil.

Tras la ceremonia, algunos titulados digerían el momento tan especial que acababan de vivir. Claudia Iglesias, graduada en Turismo, estaba “contenta” por ver a compañeros que hacía tiempo que no veía por la pandemia. “El acto ha sido muy emotivo”, indicaba. También habló sobre las excepcionales circunstancias en las que se tuvo que desarrollar el final del curso 2019-2020 debido al confinamiento decretado. “Quieras o no, influye, aunque en mi caso me favoreció para presentar el Trabajo Fin de Grado desde casa porque presencialmente me pondría muy nerviosa”, razonaba.

Santiago Alonso, titulado en Comercio y Marketing, destacó la buena organización del acto y expresó su sentir sobre los últimos meses de carrera. “Al final, ya fuese desde casa o en clase, estudiamos y lo sacamos adelante”, sentenció. María Provecho, graduada en la misma titulación pero en la modalidad bilingüe, se mostró satisfecha con la ceremonia. “Que hayan podido asistir los familiares ha sido un punto a favor”, aseveró “Fue complicado, un caos”, dijo, por finalizar sus estudios de forma telemática debido al confinamiento. “Y entrar en el mundo laboral está siendo difícil”, concluyó. Los egresados comienzan ahora una nueva etapa no sin antes recibir un consejo por parte de la directora González: “La formación es imprescindible, no dejéis de aprender”.