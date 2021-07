Versos de la nueva época, en la "Semana negra"

Los poetas Martín López-Vega y Luis García Montero se pusieron ayer como reto deslumbrar a un estudiante de Física a golpe de endecasílabos. Los autores, protagonistas de una mesa redonda vespertina como preámbulo a la velada poética que se alargó hasta la madrugada, tuvieron que empezar a recitar sin su tercer invitado, el cantautor Marwan, que se retrasó un par de horas tras haberse olvidado su guitarra en Madrid. El aspirante a físico, moderador de la charla, fue Sergio de la Calle –hijo de Ángel de la Calle, responsable de la feria literaria–, que reconoció en su presentación que jamás había leído el género. La confesión, sin embargo, sirvió para rescatar dos de los grandes debates del gremio: la visión más tradicional de la poesía frente al auge de los nuevos estilos y lo absurdo de enfrentar las letras con las ciencias cuando las primeras, en palabras de García Montero, “son las mejores raíces” para inspirar a las segundas.

“Me enamoré del género gracias a Serrat”, contó el granadino

Los autores rememoraron ante una carpa casi al límite de su aforo cuál fue su toma de contacto con la literatura. “Es la vida cotidiana lo que te va definiendo la vocación, y a mí me llevó por la poesía”, señaló García Montero. El granadino se enamoró de este género cuando tenía diez años. “Un profesor de la escuela nos puso un disco que Joan Manuel Serrat acababa de sacar y donde cantaba poemas de Antonio Machado”, recordó. En el caso de López-Vega, contó que su abuela había jugado un papel fundamental. “No sabía leer, pero le daba vergüenza decírselo a los comerciales del Círculo de Lectores. Al ver en el catálogo unos trenes que sabía que me gustarían, se hizo socia. Así fue cómo primero me regaló un tren eléctrico, y después me regaló la literatura”, resumió el asturiano, que explicó que tras esa primera experiencia continuó por el camino de las letras porque, en respuesta a De la Calle, “descubrí que todas esas cosas que los físicos estudiáis ya las enseña la poesía”, como aquello “de poder estar en dos sitios al mismo tiempo” con la evocación de un buen poema.

La distinción entre letras y ciencias ocupó un papel protagonista en el debate. Ambos autores estuvieron de acuerdo en que enfrentar las disciplinas “es algo muy torpe y muy peligroso”, según dijo García Montero, que aseguró que esta separación ha sido “una de las claves que más ha entorpecido el progreso”. A este respecto López-Vega añadió que “esa forma de pensar en dualidades es la forma de pensar de un perezoso”. Como prueba, García Montero tiró de memoria para citar unos versos de Federico García Lorca en “Poeta en Nueva York”: “La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces”, entonó el granadino, que explicó que “no se trata de despreciar la luz de la ciencia, sino de defender que los conocimientos humanísticos son sus mejores raíces”.

El debate también incluyó los nuevos canales de difusión poética. López-Vega, que reconoció que “en internet se puede encontrar muy mala poesía”, también advirtió del “capricho del criterio personal no formado”, una idea que García Montero defendió así: “Aquí pasa lo de siempre, los viejos cascarrabias somos muy peligrosos. A Garcilaso y a Bécquer les dijeron que no iban a ser buenos poetas sólo porque no escribían de la manera en la que en ese momento se consideraba adecuada”.