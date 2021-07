Incluso sin restricciones de aforo, la iglesia parroquial de San Pedro se hubiese quedado ayer pequeña para despedir a Alfonso Peláez Canal. El último adiós para el médico, articulista, escritor y responsable de la Droguería Asturiana, fallecido anteayer de madrugada a los 66 años, reunió en el templo a decenas de familiares y amigos, visiblemente emocionados por la pérdida de un “gijonés de pro”. Fue un sentido funeral oficiado por el párroco, Javier Gómez Cuesta, cercano amigo y fiel lector del fallecido. “Se dice eso de que hay personas que no deberían morir nunca, y es cierto”, se lamentó. Junto a él, estuvo el sacerdote Alberto Torga, otro íntimo de Peláez.

Al funeral se acercaron, aunque no todos lograron un hueco en las bancadas de aforo restringido, multitud de amigos y conocidos del ilustre articulista. Entre ellos, estaba la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, la abogada Lucía Ezquerra, Tino Fano, fundador de Funeraria Gijonesa, así como los artistas Miguel Mingotes y Carlos Roces, ambos muy próximos al fallecido. Del mundo taurino, una de las grandes pasiones de Peláez, se dejaron ver, entre otros, Ángel Junquera, presidente de la plaza de toros de El Bibio, y Aquilino Tuya, de la peña “Cocheras”. También acudieron el exnotario y exmagistrado Ángel Aznárez y decenas de hosteleros y camareros de toda la ciudad. Porque a Alfonso Peláez, ajeno a móviles y ordenadores, se le encontraba casi siempre buscando inspiración para sus columnas en algún chigre. Decenas de personas guardaron cola para dejarle a la familia una dedicatoria en el libro de visitas, y otras muchas aguardaron fuera, en el Campo Valdés, el término del oficio religioso para rendir sus respetos en persona.

Gómez Cuesta comenzó su homilía con poesía, citando parte de “La saeta” de Antonio Machado, en concreto, la estrofa que dice: “Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores”. Fueron, dijo, los versos que el propio Peláez había usado cuando hizo de pregonero de la Semana Santa hace ahora diez años. “Qué pronto pasa el tiempo”, se apenó el párroco. La cronista de ese pregón en este diario había sido Cuca Alonso, que dejó escrito que Alfonso Peláez, con camisa blanca y corbata, estaba aquel día “muy guapo”, y que su discurso había rezumado cierta “chispa de coña marinera”. Gómez Cuesta lo suscribió ayer. “Fue un pregón lleno de anécdotas y referencias a personajes que él hacía míticos con aquel humor ocurrente y simpaticón que él tenía”.

Recordar aquel discurso de 2011 era importante, porque Peláez les había contado orgulloso a los feligreses que él se había bautizado en San Pedro, el mismo templo que ayer le despidió y que, por estar junto al Cantábrico, frecuentó durante décadas para ver salir el sol. “Muchas mañanas me lo encontraba por aquí antes de abrir la droguería, porque venía a asomarse al pedrero para ver la luz de la mañana marinera”, aseguró el párroco que, emocionado, se dirigió a Peláez para decirle: “Alfonso, que la luz de este atardecer que hoy te lleva sea mañana la luz esplendorosa de un amanecer que, para ti, ya no se acaba”.

Fue el de Gómez Cuesta una homilía muy personal, llena de anécdotas personales con el gijonés y entre constantes menciones y gestos hacía su viuda, Isabel Vila, y sus dos hijos: María, abogada, e Ignacio, redactor de LA NUEVA ESPAÑA. “Se nos fue muy pronto, pero como veis, tenía muchos amigos”, les consoló, señalando las bancadas llenas. “Era una persona muy querida y dejó una huella honda en todos los que le conocimos”, añadió.

Alfonso Peláez, antes de heredar el negocio familiar de la icónica Droguería Asturiana, fue médico. “Tenía el buen corazón del que quiere darse a los demás, así que la medicina le gustaba también por eso, porque era una forma de darse a los otros”, razonó sacerdote. Ejerciendo en la consulta fue como Peláez entabló “una amistad entrañable” con el también fallecido José María Bardales, por entonces párroco en La Calzada, y quien años después sería el intermediario para que Peláez y Gómez Cuesta entablasen la suya. “La de ellos dos fue una amistad entrañable, y en días como hoy (por ayer) se me vienen a la cabeza los tantos amigos que tuvo Alfonso. El también jesuita Rafael Romero, que murió hace poco, venía en verano a Gijón, en parte, para poder verle”, afirmó. “Hay muchos más nombres: Chema Cabezudo, Dioni Viña, Juan Ramón Pérez Las Clotas o Cuca Alonso, que prácticamente era su biógrafa”, citó el sacerdote. Sobre todos ellos, añadió, Peláez escribió durante años, a veces con libros –dejó uno escrito para ser publicado a título póstumo en el que cuenta la historia de más de cien personajes gijoneses– y otra en condensados artículos desde las páginas de este diario: “Su legado es inmenso”.

Peláez fue, en resumen, de esos gijoneses “que no solo nacen y habitan la ciudad”, sino de los que “la viven y la hacen vivir, la saborean y la hacen gustar” y la guardan para defender sus tradiciones. El droguero, dijo el párroco, “se nos fue demasiado pronto”, pero tampoco muy lejos. Y eso el articulista ya lo sabía. El sacerdote explicó haber sido testigo de muchas de aquellas interminables charlas entre el gijonés y Bardales. Y, en una de ellas, el religioso ya le había tranquilizado sobre lo que estaba por venir. “Salió el tema del cielo, del qué será de nosotros cuando ya no estemos aquí, y Bardales le dijo: Alfonsín, tú no te preocupes. En el cielo está todo lo mejor, y entre todo lo mejor también están los chigres. Cuando tú te vayas y yo me vaya, nos citamos en el cielo, pero en la zona de chigres. No queremos molestar a los de víspera y laudes”, relató Gómez Cuesta.

Porque como la vida “no puede ser un fracaso ni se iguala con la muerte”, la confianza en un más allá, tener fe en que existe algo más que lo terrenal y saber que al partir “siempre alguien te espera” al otro lado, surge más por necesidad y por justicia que por mera ilusión. El religioso se preguntó: “¿No es más razonable y más humano el estar destinados a vivir para siempre y no ser solo mercancía de la muerte? ¿Qué deseamos para Alfonso? ¿Cómo agradecer su legado?”. Y respondió: “El único premio justo, además del cariño y de mantenerle vivo en nuestra memoria, es la vida, la vida nueva. La que inició en la pila bautismal de San Pedro donde hoy le despedimos tristes, pero esperanzados”. Una multitud fue testigo de ello.