Rock duro para los aficionados a la música del Ye-Yé

Manuel Hevia, aficionado a la música sesentera y uno de los asistentes, declaró sentirse “muy contento” tras la vuelta del festival. “Se echaba de menos”, comentó. Además, tuvo palabras de elogio para el grupo asturiano: “Suenan duro y verdaderamente bien”. Amenizados por el batería, Pablo “Piedra” Álvarez, quien derrochase energía por los cuatro costados, los cuatro integrantes de la formación lo hicieron todo por que llegara a Gijón su música. Cantaron sus temas publicados “Here right now”, “Between me and your world” y el que más reproducciones ostenta en internet: “Black track in the path”. Además, versionaron grupos de los 60 como “Savage Resurrection”.

El festival seguirá contando con actuaciones gratuitas celebradas en el espigón. Además, se pueden visitar exposiciones permanentes en el Antiguo Instituto y otras actividades que contiene la web del Ye-Yé.