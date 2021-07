Tras varios meses de espera, Foro anunció ayer que irá a los tribunales para tumbar la polémica ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Gijón, que entró en vigor el pasado 31 de mayo. La demanda ha sido ya enviada a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en paralelo a una reclamación ante el Defensor del Pueblo que el partido también ha tramitado para denunciar los abusos que, a su juicio, implica la norma. El encargado de llevar la acusación será el bufete de abogados “Dvuelta”, el mismo que ya logró tumbar en su momento las restricciones de tráfico de Madrid Central impuestas por la exalcaldesa Manuel Carmena. “Le pedimos al gobierno local que sea prudente y coherente, que vea lo que pasó en Madrid, que tuvo que devolver finalmente entre 25 y 50 millones de euros de las arcas municipales y que, al menos, las sanciones relacionadas con la ordenanza sean retrasadas, ya no solo por el tema judicial sino por la crisis económica”, apuntó el edil Pelayo Barcia.

Los tres argumentos que los foristas esgrimen para tumbar la ordenanza son la ausencia de una memoria económica creíble, la falta de un período suficiente de exposición pública y, por último, el apartado que obliga a que todos aquellos vehículos que no tengan una etiqueta medioambiental tendrán un límite máximo de 2.500 kilómetros al año, tanto dentro de los límites de la ciudad como fuera, a partir de 2026. “Los alcaldes de los municipios suelen tener como prioridad a la gente empadronada. Pues aquí es al revés. Esta norma pone en inferioridad a los de aquí respecto a los de fuera”, se quejó el concejal. Y añadió que, tal y como está redactada la norma, “atenta contra la libertad de movimiento que viene recogida en la Constitución y, por tanto, es ilegal”.

Barcia quiso hacer un balance de los dos primeros meses de vigencia de la ordenanza, con un veredicto muy negativo. “Hay que recordar que el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, cuando se presentó esta ordenanza, dijo que su principal objetivo era resolver los problemas que había entre peatones, patinetes y ciclistas. No solo no ha arreglado nada, sino que ha creado más problemas”, aseguró. “Además, hay apartados que no se cumplen, como el que exige llevar casco a todos los que vayan en patinete” , explicó, objetando que “esto es lo que ha entrado ya en vigor, veremos cuando en enero empiecen a funcionar las etiquetas medioambientales qué es lo que pasa”.

La última queja del concejal estuvo dedicada a la cantidad de multas que reciben los ciudadanos por las nueva normativa. “Las multas están bien con el fin de mantener la seguridad vial, pero lo que estamos viendo es que existe un afán recaudatorio puro”, aseveró. “No hay datos de la policía interviniendo en situaciones que involucren tanto a peatones con patinetes, o con ciclistas, y eso es porque están ocupados poniendo otro tipo de sanciones ordinarias”, argumentó el concejal de Foro. “Están aprovechando esta medida para poner multas muy por encima del sentido común, no tiene ningún sentido usar vehículos radares ocultos en calles de velocidades muy limitadas o residenciales únicamente para así poder recaudar más, esto no soluciona los problemas reales que se deberían solucionar”, zanjó Barcia, que estuvo acompañado durante su intervención por el portavoz municipal de su partido, Jesús Martínez Salvador.