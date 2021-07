“Es imprescindible actualizar la ordenanza municipal de terrazas”, aseguró ayer Ángel Lorenzo, presidente de la patronal hostelera Otea, en relación a la intenciones de la concejalía de Urbanismo de diseñar una nueva normativa, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Lorenzo califica la actual norma, fechada en 2013 y en la que se fijan las condiciones de instalación y sus variables según sean zonas sin consideración especial o zonas de interés estético, de “antigua y obsoleta”. Y destacó que “la pandemia ha hecho que muchos clientes prefieran las terrazas y eso es seguro que va a continuar”. Lorenzo calificó de “prioritaria” la agilización de los plazos en las concesiones “porque eso es fundamental para crear empleo”. A este deseo de actualizar la ordenanza se sumó en bloque toda la oposición, de izquierda a derecha.

La idea del gobierno local para la nueva norma es clarificar los criterios y presentar mecanismos que agilicen el proceso de tramitación, una burocracia que actualmente afecta al sector hostelero obligándole a un constante papeleo que satura también al propio Ayuntamiento. Las cifras alcanzan una media de 400 autorizaciones de oficio para locales que tienen la terraza todo el año, a las que hay que añadir las peticiones de todo tipo que van llegando a lo largo de los meses, acentuadas por los constantes cambios normativos en relación al desarrollo de la pandemia. Esta reforma se quiere llevar a cabo en otoño, tras recopilar las demandas del sector y abrir el espacio de debate a los grupos municipales.

Desde la oposición, Alberto López–Asenjo, concejal del Partido Popular, calificó de “fundamental”, la renovación de esta ordenanza. “Fuimos nosotros quienes planteamos esta pregunta, casi una súplica, al Ayuntamiento”, declaró. “Ha pasado casi un año desde que se nos anunció que había un grupo de trabajo para agilizar las licencias, pero aún seguimos en esa fase de evaluación y anuncio”, se lamentan desde el PP. “La normativa de terrazas tiene que verse adaptada a la situación, con un diseño más ágil y actualizado a las demandas del consumidor”, propone el portavoz popular. Y concreta: “Tenemos un clima que no es trasladable a lo que parece que es una ordenanza general en terrazas, tenemos que velar por la correcta organización y capacidad de las terrazas para atender las necesidades de los hosteleros y vecinos”.

Desde Ciudadanos se mostraron muy duros con la concejalía de Urbanismo, encabezada por la edil Dolores Patón, y no consideran que estos retrasos en la concesión de licencias en las terrazas, “el verdadero problema”, se deban a la ordenanza. La formación naranja achaca el colapso a “la falta de personal y recursos en el área de urbanismo”, como declara el concejal Rubén Pérez Carcedo. “Lamentamos que este gobierno no tenga ninguna sensibilidad hacia las dificultades que sigue teniendo nuestro sector hostelero, y no solo no haya priorizado estas licencias, sino que también esté anteponiendo su vorágine recaudatoria a ayudarles de forma efectiva”, indicó el edil. Además, desde Ciudadanos le afean al gobierno local que “ya ha empezado a cobrar desde este mes de julio por las terrazas, no aceptando la petición que efectuamos reiteradamente de mantener esta exención, que finalizó el pasado 30 de junio, mientras existieran restricciones a su actividad”.

“Ya hemos visto que, como con la ITV de Granda, cuando se quiere se agiliza la tramitación de licencias”, comparó el concejal de Ciudadanos. “No nos oponemos a una revisión de la ordenanza de terrazas siempre que la misma cuente con el máximo consenso político y social posible, y tenga como objetivo un modelo de terrazas de calidad compatible con el descanso de los vecinos”, concluyó Pérez Carcedo.

Desde Foro, el portavoz en el Ayuntamiento, Jesús Martínez Salvador, aseguró que “no se recuerda un atasco como el existente en la actualidad y los ciudadanos, autónomos y empresarios no pueden esperar tantos meses para llevar a cabo sus proyectos”. Al igual que el resto de fuerzas políticas, calificó de “muy urgente” la necesidad de agilización de los trámites para conseguir licencias de todo tipo en el Ayuntamiento.

La portavoz del grupo municipal Podemos-Equo, Laura Tuero, hizo especial hincapié en que “hay que tener en cuenta como interlocutores a todos los colectivos hosteleros con presencia en nuestra ciudad, así como al movimiento vecinal”. Por lo tanto, sobre la ordenanza considera que además de suponer una “agilización y simplificación de los trámites administrativos para establecimientos hosteleros, ha de prever también la habilitación de espacios en barrios donde se compagine la actividad hostelera con la necesaria accesibilidad y movilidad ciudadana”.

Eladio de la Concha, portavoz municipal de Vox, definió como “inaceptable” el atasco en la tramitación de estas licencias. “Se vienen produciendo demoras desde finales de mayo sabiendo que las licencias de terrazas van por trimestres y el período de verano comienza, lógicamente, en junio”, detalló el concejal. Y estimó en “más de cien expedientes sin tramitar desde mayo”. Desde Vox solicitan que esta nueva ordenanza municipal contemple “modificaciones para ampliar espacio” y proponen que, por ejemplo, “en las terrazas pueda haber música y actuaciones en directo, con los horarios y limitaciones que sean necesarias para no causar molestias a los vecinos”.

Con respecto a otras medidas que puedan aliviar el estado de la hostelería en la ciudad, uno de los más afectados por la pandemia, el presidente de la patronal hostelera considera que “en las terrazas se necesita dar mayor confort para los clientes que son quienes las disfrutan, los hosteleros somos quienes las trabajamos”. Ángel Lorenzo anunció que su colectivo se va “a reunir con la Federación de asociaciones de vecinos y con el Ayuntamiento para llegar a un consenso que sea bueno para la ciudad, que le dé una estética que la embellezca y que modernice Gijón para ser referencia de vanguardia en turismo de calidad”.

“Gijón tiene que volver a ser la referencia de las cinco ciudades costeras más importantes del norte, que son La Coruña, Santander, Bilbao, San Sebastián y la nuestra”, propone el presidente de Otea. “Eso generará cientos de puestos de trabajo, hará que nuestros jóvenes no tengan que marchar a buscar empleo fuera de Asturias y dará vida y riqueza”, concluyó Lorenzo, convencido de que encontrará un ánimo dialogante por parte del gobierno local cuando comience el proceso de renovación de la ordenanza.