El primer MIR de una gran promoción

El Hospital de Cabueñes recibió el pasado miércoles a los 60 residentes con los que cuenta este año, una cifra récord después de que ningún recién graduado hubiese rechazado su plaza. Y, de todos ellos, el más brillante es Pablo Miguens, futuro pediatra que quedó en la posición 245.º en el MIR, el segundo mejor calificado de toda Asturias. Su ventaja le permitiría haber elegido plaza en casi cualquier hospital de España, pero se ha decantado por Cabueñes porque, dice, aspira a trabajar en la ciudad. “Soy de Gijón y esta es mi casa, y me gustaría poder quedarme aquí siempre que me dejen”, defiende.

Cuando se publicaron a mediados de mes las listas de admitidos, que el número 245 hubiese escogido Cabueñes extrañó, para bien, al sector. Estudiantes tan bien posicionados suelen apuntarse en hospitales punteros de Madrid y Barcelona. “Lo que pasa es que Cabueñes tiene lo mejor de ambos mundos. Es un hospital relativamente grande, con un buen volumen de pacientes que permiten ver mucha patología. A la vez, no es tan grande y tiene las cosas buenas de un hospital pequeño en el que no hay servicios enormes. En La Paz de Madrid hay 20 residentes por año, y yo no quería eso”, explica el joven facultativo. Ya había estado en el complejo gijonés durante sus prácticas y, cuenta, se enamoró del servicio liderado por Nuria Fernández. “Me llamó mucho la atención porque los vi a todos muy implicados en la docencia y el ambiente de trabajo me parecía espectacular. Veía a los residentes y pensaba: yo quiero ser así. Ya sabían muchas cosas. Y es que me parece esencial estar en un lugar con buen ambiente”, defiende el aventajado.

A sus 24 años, Miguens quedó en la posición 245 de los más de 13.000 aspirantes del país. La preparación, dice, “fue larga y complicada”, con más de un momento de “agobio y bajón” potenciados por la incertidumbre que causó la pandemia. “No sabíamos cuándo iba a ser el examen y la elección de plazas volvió a ser telemática cuando ya el año pasado di problemas”, critica el joven, que recuerda que de pequeño, cuando le preguntaban qué quería ser mayor, respondía: “Cualquier cosa menos médico”. “Me daba miedo”, razona. Ya en el instituto la idea de hacer Medicina le resultó atractivo y, a raíz de las prácticas en Cabueñes, confirmó su vocación como pediatra. “Muy mal me lo tendrían que poner para que no me quede en Asturias”, adelanta.

Miguens es un representante de una nutrida promoción que pasará los próximos meses en Cabueñes, en un momento especialmente complicado porque la pandemia aún está lejos de convertirse en algo pasado. Pero tanto él como el resto de sus compañeros afrontar el reto con la máxima ilusión.