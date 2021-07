A las 13.00 horas de hoy, ha tenido lugar en la sede de Delegación del Gobierno en Asturias, el acto de toma de posesión del nuevo Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, el Teniente Coronel Alberto Aguilera Acuyo. En su intervención, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha destacado la trayectoria del nuevo jefe de la Comandancia de Gijón de la Guardia Civil: “Te volvemos a recibir en Asturias con los brazos abiertos, con la certeza del buen recuerdo que dejaste entre tus compañeros aquí hace unos años, y sabiendo que ostentas los valores que definen al Cuerpo de la Guardia Civil, lealtad, honradez, espíritu de sacrificio, disciplina, abnegación, austeridad y, yo añadiría, humildad”. Losa ha aprovechado para agradecer a la Guardia Civil su labor durante el último año y medio durante una pandemia “que ha tenido de positivo el que nos ha mostrado nuestro músculo como país, nuestras fortalezas” y en ese sentido ha destacado que la Guardia Civil ha desempeñado “un papel fundamental e irremplazable con su vocación de servicio público”. En el acto, la delegada del Gobierno ha dado las gracias al coronel Francisco Puerta por la labor que realizó al frente de la Comandancia de Gijón; “Eres un orgullo para la Guardia Civil y tenemos suerte de seguir contando contigo ahora al frente de la XIV Zona”.

En el ámbito personal, el Teniente Coronel ha estado acompañado también por sus familiares más allegados. Tras unas palabras de bienvenida a su nuevo destino pronunciadas por el Coronel de la Zona de Asturias, el nuevo jefe de la Comandancia de Gijón, ha querido expresar su agradecimiento a las personas que han confiado en él para ejercer el mando de la Comandancia de Gijón: “Mis primeras palabras son de agradecimiento al mando, desde el actual Jefe de la Zona hasta el Secretario de Estado de Seguridad, por haber confiado en mí para ostentar el mando de la Comandancia de Gijón. Me comprometo, el tiempo que ejerza como tal, a intentar no defraudar la confianza depositada y a trabajar en beneficio de nuestros ciudadanos, optimizando los recursos con los que cuento y, sobre todo, generando sinergias que mantengan o mejoren la coordinación y la cooperación entre todos los operadores de seguridad y con las instituciones aquí representadas. Cumplir y hacer cumplir la ley, y una relación próxima, de respeto y confianza, con la comunidad a la que servimos, serán los pilares que muevan mi actuación. Para ello cuento con magníficos colaboradores que, una vez analizadas las cifras de criminalidad, demuestran día a día sus méritos y capacidad. A ellos les pido que me acompañen, con la lealtad que caracteriza a todo guardia civil, durante esta ilusionante etapa.” El agradecimiento se extendió a los compañeros con los que ha compartido experiencias en su trayectoria profesional, en los destinos en los que ha ejercido su profesión, entre los que figura el Teniente Coronel Jesús Gayoso, fallecido el pasado año en acto de servicio, compañero y amigo al que le dedicó unas sentidas palabras. No quiso tampoco terminar el acto sin agradecer el apoyo inestimable de su familia durante toda su trayectoria profesional.

Las actuales condiciones sanitarias, han aconsejado realizar el acto en un ámbito privado, que ha estado presidido por la Delegada de Gobierno en Asturias Delia Losa, acompañada por el Coronel Jefe de la XIVª Zona de Asturias, Francisco Javier Puerta Muñoz, contando además con la asistencia de las siguientes autoridades de distintos ámbitos tanto civiles como militares como la Viceconsejera de Justicia del Principado de Asturias, Encarnación Vicente Suárez, el Presidente de la Junta General del Principado Marcelino Marcos Líndez, el Presidente de la Audiencia Provincial de Asturias, José Antonio Soto Jove, el Teniente Coronel Jefe Actal. del Regimiento de Infantería Ligera número 3, Ignacio Jáudenes Sánchez, el Coronel Delegado de Defensa en el Principado de Asturias Juan Luis González Marín, el Capitán de Corbeta Segundo Comandante Naval Juan Carlos Pastor García, la Jefa Provincial de Tráfico Raquel Casado, el responsable de la Unidad de Protección Civil en Asturias, Daniel Fernández González, la Secretaria General de la Delegación del Gobierno, Silvia Miyar Arranz, el Comisario Jefe Regional de Operaciones de la Policía Nacional en Asturias, Anselmo de la Riva Fernández, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Oviedo, Luis Germán Avilés Cabrera, el Comisario Principal Jefe de la Policía Nacional de Gijón, Dámaso Colunga Alonso, el Comisario Jefe de la Policía Local de Gijón, Alejandro Martínez Gallo, y el Comandante Jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, Emilio González Medina.