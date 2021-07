1488 caracteres. pellentesque euismod ligula auctor viverra. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sed lectus eu ligula eleifend dignissim nec vel sapien. Integer sit amet sem elit. Integer eu justo justo, sed iibendum at pharetra dui mollis. Nam ac ligula ac nisi fermentum ultricies.

Cerca de 80 vecinos del poblado de Inuesa celebraron ayer en una reunión en la sede de la asociación de vecinos de Lloreda de Tremañes a la que asistió la concejala de Urbanismo, Dolores Patón. Los residentes, preocupados por la parálisis del plan de rehabilitación de barrios degradados, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, reclamaron celeridad al Ayuntamiento para sacar adelante las obras de los bloques de la tercera y cuarta fase, que aún quedan por hacer. La respuesta municipal fue el compromiso a tratar de acelerar este proceso. “Hemos pedido que vengan aquí para ver que soluciones pueden darnos a esta situación”, apuntó Juan José Jiménez, uno de los portavoces de la comisión de vivienda del poblado de Inuesa. El plan está paralizado por los altos precios del material de obra.