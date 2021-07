Pequeños acelerones por el Muro

Conducir por el Muro es posible y se ha puesto de moda este verano entre los niños. Un negocio de entretenimiento infantil organiza casi a diario “quedadas” entre los más pequeños, que recorren el popular paseo gijonés en coches y motos de juguete de alquiler. “Es una forma diferente de diversión”, comenta Iván Díaz, uno de los impulsores de la idea, que planea expandir esta actividad a otros lugares de Asturias. “Nos pareció atractivo y entretenido para los niños y ahora, con la ampliación de la zona peatonal del Muro, vimos que era el momento”, asegura. De buenas a primeras, estas caravanas menudas se han convertido en la gran atracción para los paseantes del eje marítimo.

El funcionamiento para los clientes es sencillo. “Se puede alquilar el coche que se quiera por un cuarto de hora o por media hora, o por más tiempo. Los precios van desde los cuatro euros hasta quince, si se coge un camión”, afirma el gerente de Playacar, en la cercana calle Manso. “Además, también hacemos actividades grupales que se pueden reservar”, agrega. Todos los vehículos tienen un mando para que los padres tengan el control del vehículo de sus hijos.

La empresa lleva operando en la ciudad desde mediados de junio. “Tenemos pensado continuar hasta septiembre y después queremos prolongar esta experiencia tanto en periodos vacacionales como en fines de semana”, destaca Díaz, que expresa su satisfacción con la enorme acogida que está teniendo la iniciativa. “La gente que viene de fuera nos dice que le gusta mucho y hay muchos clientes de aquí que repiten porque a los niños quieren ir probando todos los coches”, declara.

Ana Rodríguez, madre de Mario Castaño, alquiló un coche de Policía para su hijo con el objetivo de que disfrute de un rato ameno y distinto a bordo. “Descubrimos esta iniciativa porque conocemos a una de las personas que lo organiza”, explica. A pocos metros, Gorka Fernández también debuta como conductor. Y, según su madre, Nerea López, “no será la última vez”. “Nos enteramos por el boca a boca, en Gijón se está hablando mucho de esto desde hace un par de semanas”, afirma. Ambas madres se muestran contentas con la iniciativa. “Se lo pasan genial y se les ve súper felices. El mío no se quiere bajar”, bromea López. “Todo lo que se haga para los niños me parece estupendo, mientras sea bonito y bueno para ellos, me parece genial”, ratifica Ana Rodríguez.

“El Muro es una zona muy bonita para dar un paseo y si se viene con niños, ellos disfrutan y los padres disfrutan viendo a sus hijos pasarlo bien”, concluye Iván Díaz, mientras contempla a su hija Julia, otra usuaria más, patrullar por el Muro ante la sorpresa de los viandantes.