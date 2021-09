Detenido por amenazar con cortarle el cuello a otro hombre por celos en Gijón

Un gijonés de 53 años, con antecedentes por varios tipos de delitos, volvió a ser detenido por la Policía Nacional después de asaltar de madrugada a otro individuo para amenazarle con cortarle el cuello, exhibiendo a la vez una navaja, porque se estaba viendo con una mujer que a él le gustaba. La víctima, que alertó a los agentes, optó finalmente por no presentar denuncia tras argumentar que no conocía de nada a su atacante y que creía que se había equivocado de objetivo.

El incidente ocurrió en la madrugada del pasado 15, en la calle Pola de Siero, en el barrio de Laviada. Sobre la una de la mañana, el afectado volvía caminando a casa cuando, de pronto, se abalanzó sobre un individuo, que sacó una navaja y le espetó: “¿Tú te estás acostando con la mujer que me gusta verdad?”. A partir de ahí se inició una acalorada discusión entre ambos implicados que cesó cuando los agentes llegaron.

Los policías intervinientes, antes de llegar hasta ellos, vieron cómo uno de los implicados en la trifulca tiraba algo bajo el coche. Primero se entrevistaron con los dos hombres, uno de ellos les explicó que le habían abordado mientras se dirigía a su domicilio hablando por teléfono y amenazado luego, pero que no podía precisar más detalles puesto que no había visto nunca a su atacante. De hecho, ayer no había aún no había presentado denuncia lo ocurrido.

El otro implicado, el que había perpetrado las amenazas, acabó detenido por su acción. Los agentes, tras revisar debajo de los coches aparcados en la calle, encontraron la navaja con la que había tratado de amedrentar a su víctima. Una vez identificado se comprobó que se trataba de un hombre de 53 años con varios antecedentes por delitos de resistencia y atentado a agente de la autoridad y amenazas. En esta ocasión no trató de revolverse contra los actuantes y fue trasladado a la comisaría de El Natahoyo.