Un cartel familiar para animar el Antroxu de Gijón: la protagonista es la sobrina del artista

Una fotografía de Marcos Fernández, artísticamente conocido como “Pepelarry Señor Designer”, será el cartel del próximo Antroxu de Gijón, que se celebrará del 25 de febrero al 1 de marzo. Lo protagoniza su sobrina Emma Amor, que tiene seis años. Es una amante de los disfraces y un día salió a pasear con su tío vestida con un –para ella– casual disfraz de unicornio. Y a Fernández se le encendió la bombilla. “Yo sabía que quería hacer algo relacionado con la fotografía, porque la moda ahora tiende mucho a la digital y el 3D. Me arriesgaba un poco, pero salió bien”, explica el artista, agradecido.

La pequeña solo puso un requisito para ofrecer sus servicios como modelo: en la foto tenía que salir “Tigretón”, su peluche. Así, en la fotografía que finalmente promocionará el Carnaval gijonés sale ella, de espaldas y en la escalera 22 del paseo marítimo, con una mano señalando al cielo y la otra sujetando a su amigo. Fernández y su sobrina han aprovechado este proyecto improvisado para que la pequeña descubra un poco a qué se dedica su tío. “Le enseñé el ordenador y cómo funcionaba un poco todo, pero se cansó un poco de mí, ya no quiere saber más”, cuenta el gijonés, entre risas. Hasta la ubicación de la foto fue en parte elección de la niña. “Habíamos empezado más lejos, pero no se veía lo suficientemente bien Gijón. A la altura de la escalera 22 es verdad que me gustó el paisaje, pero ella también se había cansado ya de caminar”, reconoce.

El lema elegido ha sido “¡Xixón, ya estoy aquí!”. “Quería que todo es enfocase a recuperar la ilusión y pensar que sí, que el Antroxu ya está llegando”, razona el creador, de 47 años, que ya había ganado en 2011 –con una sardina de confeti– el concurso de carteles del Antroxu de la ciudad. Ahora mismo está en paro y ha vuelto a estudiar, pero espera relanzar pronto su trayectoria artística y prepara ya su propio portfolio para volver al mercado. Confía en que este nuevo reconocimiento ayude en esa tarea, aunque admite que, por ahora, se ha centrado en sus estudios y, salvo este proyecto con el Antroxu que sí le apetecía realizar, no tiene previsto aceptar más hasta que finalice su máster.

Premiado con 500 euros, este año al certamen de carteles concurrieron 18 participantes. Y ahora que ya hay cartel oficial está previsto distribuir copias en comercios y locales hosteleros, así como en varios “mupis”. Festejos anuncia también que las inscripciones para los concursos de carrozas y charangas siguen abiertas y que sus bases están disponibles en festejos.gijon.es.