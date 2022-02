La alcaldesa de Gijón, Ana González, atribuyó ayer a “calentones” la respuesta que se está dando desde la oposición municipal a la idea de la Universidad de Oviedo de implantar en Mieres y no en Gijón el grado de Energías Renovables. Tras la petición de declaración institucional que Ciudadanos y Foro Asturias plantean que realice el Pleno municipal para pedir que se implante en la ciudad esta titulación, sobre el que el campus mierense no ha mostrado especial interés, la Alcaldesa señaló que “es curioso que se responda como con calentones y sin conocer suficientemente cuál es la oferta que nos hace la Universidad”. “Se habla sin conocer cuál es su propuesta en su plan estratégico y sin ahondar en lo que se piensa en la EPI (Escuela Politécnica de Ingeniería) y sin ahondar tampoco en por qué el campus de Mieres está diciendo lo que está diciendo y lo que significa; me llama la atención”, aseveró González.

No obstante, la Alcaldesa dejó abierto el desenlace sobre el posicionamiento del gobierno local, dado que “ese es un tema que vamos a abordar en el Pleno y en el Pleno lo veremos”. Ana González hizo estas consideraciones durante la visita que ayer efectuó, junto a la consejera de Educación, Lydia Espina, a la exposición “Mandilones de Colores”, que se desarrolla en la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Este proyecto, en el que participan alumnos de Educación Infantil, cumple diez años.