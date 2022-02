“Asenjo fue una pérdida de tiempo, ahora estoy encantado con las dos concejalas”

A unos días de cumplir un año como presidente local del PP, el diputado en la Junta General Pablo González (Gijón, 1970) dice haber impulsado la actividad de un partido que cogió tras una profunda crisis interna y que aspira a marcar la línea en la oposición al gobierno de Ana González.

–¿Qué balance hace?

–Trabajo, trabajo y trabajo. Hemos contado con todo el mundo, sin excluir a nadie. Parte del acierto y de los éxitos que estamos recogiendo es el haber adaptado los encargos a las necesidades de los afiliados.

–¿El PP estaba dormido?

–Se ha perdido tiempo, es evidente. Cuando empezamos a llamar a los afiliados nos decían que ya era hora, que solo se les llamaba para mesas y mítines. El partido debe ser activo, estar cerca de los afiliados.

–¿La colaboración con el grupo municipal ha mejorado?

–Estoy encantado. Son solo dos concejalas (Ángela Pumariega y Ángeles Fernández-Ahúja), pero trabajan como si fueran más. Hay coordinación continua. Cada persona que hace algo en el partido está trabajando para apoyar la voz de nuestras concejalas. Por ejemplo, los equipos de barrio recogen información por todo Gijón y eso luego se transforma en preguntas y proposiciones. Ven que hay un partido que genera actividad e información para desempeñar la labor municipal con más facilidad. ¿Qué otros partidos en Gijón pueden desarrollar esta actividad? El PSOE y ¿quién más?

–¿Solo ustedes y el PSOE?

–Sin duda. El PSOE tiene implantación, historia y ha gobernado años. Y el PP, sin haber tenido el favor de los gijoneses para gobernar, tiene mucha implantación, historia, y puede sacar equipos a la calle en 24 horas. Eso marca la diferencia.

–¿Cuál es su caballo de batalla?

–Hay muchos problemas candentes. La movilidad, los aparcamientos, la persecución al coche, cambiar el Muro para fastidiar y por ideología... Pero también hay otros. Gijón está descapitalizándose a nivel industrial, cuando debe ser motor industrial de Asturias. Hay tradición, tejido empresarial, industrias y experiencia como para serlo y lo estamos perdiendo.

–¿Es por falta de dirección política?

–Sí. Gijón debe ser puntero para captar inversiones. Hay mimbres para ello, solo hay que activar el motor, pero esta Alcaldía no lo hace. Gijón tiene un potencial tremendo para generar riqueza y no lo está aprovechando. Ya lo dice Ayuso, socialismo o libertad. El socialismo machaca la iniciativa privada. Hay que quitar ese lastre cuanto antes.

–Su giro al apoyar un convenio del plan de vías para que la estación esté en Moreda ha sido de lo más sonado del mandato.

–Por partes. El PP no ha apoyado un plan de vías con estación en Moreda. Lo que hemos hecho es no bloquear el plan de vías en un sitio distinto al Museo del Ferrocarril. No nos engañemos, es fundamental que haya proyecto y que vengan 750 millones para Gijón. Se nos caería la cara de vergüenza ante los gijoneses si bloqueásemos esa inversión solo porque no nos gusta la ubicación. Ahora es turno del gobierno, debe responder a la mano tendida para decir: aquí está el convenio y la financiación... Pero no lo vemos aún.

–Pero dará el “sí” al nuevo convenio.

–El museo era la mejor opción. Se cerró con un consenso entre tres administraciones de partidos distintos. Pero el PP ya ha entendido algo que sería importante que el resto de partidos también entienda: no tenemos capacidad para doblarle el brazo al gobierno, porque el PSOE está al frente de las tres administraciones y tiene clarísimo que será Moreda. Solo caben dos cosas: o bloquearlo o intentar mejorar lo que se pueda y que venga el dinero.

–¿Por qué sigue de consejero de Gijón al Norte Alberto López-Asenjo (exportavoz del PP y ahora concejal no adscrito tras dejar el partido)?

–Lo importante es que los intereses de la ciudad estén bien representados en Gijón al Norte. Pero es un nombramiento de Alcaldía, de inicio de mandato. Cambiarlo es una decisión del gobierno local.

–¿Han pedido sustituirle?

–Hemos querido conocer cómo está ese asunto y el gobierno hará lo que tenga que hacer.

–¿Cómo valora la etapa de López-Asenjo?

–Hubo una ilusión inicial, pero luego se vio que la política municipal no es lo suyo. Desgraciadamente, ha sido una pérdida de tiempo.

–¿Mejor su actual portavoz, Ángela Pumariega?

–Sin ninguna duda. Se coordina de maravilla con el partido, afronta con rigor y seriedad los temas. Da gusto trabajar con ella. Las dos ediles se complementan. La experiencia contrastada de Ahúja y los nuevos aires de Ángela son buena combinación. La fórmula del éxito es echarle horas y trabajar en equipo.

–¿Eso convierte a Pumariega en posible candidata a la Alcaldía?

–Ese debate no está abierto. Ángela debe pensar qué desea en relación con su futuro. Tengo claro que, si quiere, en el PP tendrá hueco porque es una persona que aporta mucho.

–¿Usted se ve como candidato?

–Es un debate que no está sobre la mesa. Mi preocupación está en la calle y lo interno siempre despista del trabajo. Pero para cualquier persona con vocación pública sería un honor ser alcalde de su ciudad. El tiempo dirá.

–¿Cuándo celebrará su congreso el PP de Gijón? Va con mucho retraso.

–Hay un orden preestablecido que se marcó desde Madrid. Deseo que lo haya cuanto antes. Pero debe ser primero el de Asturias.

–¿Se ve con respaldo?

–Me siento absolutamente legitimado para ser presidente. Pero los congresos, cuanto primero se hagan, mejor; fortalecen los proyectos.

–¿Hay cohesión interna?

–Hay personas que vienen de la anterior etapa que han seguido en el partido. Me lo propuse el primer día y lo mantengo. En el PP todo el mundo tiene cabida para trabajar en positivo. Y hay otros que han preferido dar un paso atrás, pero manteniendo la cordialidad.

–¿Se ha enterrado el hacha de guerra? ¿No hay oposición interna procedente de la anterior etapa? ¿Tampoco una nueva?

–No creo que haya hachas. Si alguien no está a gusto con lo que se está haciendo, agradezco que se me diga para buscar soluciones a los problemas. No para crearlos.

–Su propuesta para constituir un frente común de partidos del centro-derecha no ha tenido éxito.

–Es un problema de convicción. Cada uno que haga su política. Yo apuesto por hacer una política coordinada contra un gobierno de izquierdas sectario que está debilitando y destrozando Gijón. Haya o no mayoría. Es lo que me piden los gijoneses todos los días en la calle. Otros prefieren hacer oposición al PP y no al gobierno.

–Ciudadanos y Foro le acusan de hacer “política espectáculo”.

–El PP no hace política espectáculo. Cuando Carmen Moriyón gobernó cuatro años en brazos de Podemos y Foro nos necesitó, venían a ofrecerse. Y siempre se les atendió. Eso ahora quedó en el pasado.

–¿Le dolió la foto de Ciudadanos, Foro y Vox con Asenjo?

–Si quieren focalizar su labor política en una fijación contra Pablo González, pues que vayan al psiquiatra, me da igual. Tengo claro que eso está muy lejos de lo que quieren los gijoneses. Y si quieren hacer política alejados de los gijoneses lo pagarán en las urnas. Pero ni el PP ni Pablo González tendrán la culpa.

–¿No hay opción de acercar posturas?

–El PP está trabajando en un proyecto político de ciudad. Un modelo alternativo y opuesto al de Ana González, basado en la libertad y las personas, y no un proyecto basado en el rodillo y el “no” a las libertades. La piedra angular será la creación de empleo y riqueza con políticas liberales y respetuosas con las personas.

–Sigue abierta la investigación en el Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del grupo municipal del pasada mandato, cuando usted era portavoz. ¿Le preocupa?

–Estoy deseando que haya un informe con conclusiones. Cuanto primero, mejor. Solo sabemos que la Fiscalía solicitó el archivo.

–¿Su meta más inmediata?

–Seguir revitalizando el Partido Popular de Gijón.