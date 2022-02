El campus recupera extranjeros: todos los datos sobre los estudiantes foráneos de Gijón

Francisco Betancourt saluda con un: “¿Saben? Mis abuelos se conocieron en un periódico que había allá, en México, y que también se llamaba ‘La Nueva España’. Eran españoles”. Betancourt es uno de los 136 estudiantes extranjeros que este año estudian en el campus universitario de Gijón. Son un 25 por ciento menos que los registrados en el último curso antes de la pandemia (181, en 2019-2020). En el “año negro” de la pandemia (el curso 2020-2021), las restricciones de movilidad dejaron en cuarenta el número de estudiantes extranjeros en el campus de Gijón.

Llega al entorno de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) Antonia Alejandra Behrmann, recién aterrizada en Gijón. Es una de las estudiantes “erasmus” de este semestre. Está matriculada en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos: “Soy de Hamburgo. Allí estudio Business and Administration. Me llamó la atención esta Facultad porque me permitía una formación muy completa”. Sobre su decisión, afirma que siempre quiso dedicarse “a algo relacionado con la mar”. “Por eso vine acá, a la Escuela de Marina... Para mí, es la mejor de España. Las he visitado todas y me quedo con esta por su calidad”, añade.

Una elección de muchos. En los últimos siete cursos, pandemia de por medio, el campus de Gijón ha recibido a casi un millar de estudiantes extranjeros. Afirma Daniel Santos, vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Oviedo, que la institución está “especialmente bien posicionada para recibir estudiantes extranjeros”. “Valoran de nuestra Universidad su tamaño, la calidad de su docencia y la existencia de determinados grupos de investigación. Pero, además, la región les ofrece características muy importantes para ellos, como son la cercanía de las ciudades y su seguridad”, dice. Las cifras totales, reconoce el Vicerrector, “aún se resienten” por la pandemia. Porque no es fácil estudiar fuera en tiempos de crisis sanitaria. Lo afirma Betancourt, que está en Gijón porque tiene la doble nacionalidad. Está ya a punto de terminar sus estudios en Marina Civil, concretamente en el grado de Náutica y Transporte Marítimo: “No es fácil estar en clase con las ventanas abiertas, pero es que esta Universidad se preocupa por cuidarnos. Y eso es lo que realmente hay que valorar”. Está en la comisión de Calidad de Marina, que recientemente ha recibido un reconocimiento del Ministerio de Educación: “No es de extrañar, aquí se reúne la enseñanza universitaria con la práctica. Y eso es muy importante”.

Y la ciudad, eso también. Afirma Antonia Behrmann que le encantó Gijón en cuanto llegó: “Es un sitio ni grande ni pequeño; y la gente es muy amable”. Daniel Santos apunta algo más: “Gijón es una muestra perfecta de lo que buscan los estudiantes extranjeros. Una ciudad mediana, con mucha vida cultural y de ocio, que mira al mar, muy segura y muy cómoda”. “Nunca me he sentido solo acá”, reconoce Betancourt. De hecho, México es una de las nacionalidades que más se repiten en las matriculaciones de estudiantes extranjeros en el campus. En el año previo a la pandemia, había 25 alumnos procedentes del país. Desde Alemania, como Behrmann, llegaron 21. La nacionalidad que más se repite es la francesa: un total de 33 estudiantes en el curso 2019-2020.

Y más cifras, esta vez por la formación que reciben, pero ya de este curso. Según el Vicerrectorado de Internacionalización, los estudiantes “erasmus” se reparten así: hay 15 de posgrado, 78 en la Escuela Politécnica de Ingeniería y 43 en la Facultad Jovellanos. En Marina Civil no hay alumnado de “erasmus” en este curso, pero sí a través de otros programas o por la doble nacionalidad, como es el caso de Francisco Betancourt.

Él está en el equipo de vela de Gijón, le encanta: “Es que el mar, y poder salir casi cuando quieras. Y la seguridad que siento acá... eso no lo tengo en cualquier parte”, afirma. A Antonia Alejandra Behrmann le gusta más la tierra. El verde de los campos de fútbol. Llegó buscando equipo, en una semana la fichó un club de “soccer” femenino local. Sea bienvenida.