Reabre el hotel desalojado por un fuego: “No hay daños”

“El hotel no sufrió ningún tipo de daño, pero por precaución, realojamos a los clientes. Hubo que desalojar por precaución, aunque había clientes que no se querían ir”, pero a los que no les quedó otra opción. Con la normalidad plenamente recuperada tras haber reabierto ayer, la gerente del Hotel Môderne, Élida Suárez, explicaba las cautelas que adoptaron ante el incendio que se produjo en la noche del viernes en un transformador eléctrico en el exterior del edificio, en la calle Almacenes, aunque en ningún momento la situación fue peligrosa para los huéspedes.

El medio centenar de clientes que ocupaban 27 de las 47 habitaciones del céntrico hotel gijonés fueron realojados en los hoteles Numa, NH y Silken. Aunque el Môderne recuperó ayer la plena normalidad, la mayor parte de esos clientes seguirán en los hoteles a los que fueron trasladados, por comodidad, para evitar que tengan que volver ha hacer la maleta en una estancia corta. Tan solo los ocupantes de tres habitaciones pidieron regresar. Otras 27 se ocuparon ayer con nuevos huéspedes, ajenos a lo que había acontecido la noche anterior. El aparatoso incendio no llegó a dejar en ningún momento a oscuras al hotel, dado que cuenta con un grupo electrógeno de emergencias, que emplearon hasta que hacia las tres de la madrugada, la compañía eléctrica pudo volver a suministrar energía al establecimiento. Desalojados los huéspedes de un céntrico hotel por un incendio en el cuadro eléctrico “No hubo ningún daño, salvo el del cuadro eléctrico. Hay que agradecer a los bomberos, a la policía local y a la nacional que estuvieran muy ágiles y diligentes, además de amables”, señaló la gerente respecto al incendio y la intervención para sofocarlo. “Era todo tan negro. Fue un susto y gracias a Dios está todo recuperado”, añade la propietaria del establecimiento. Mientras los profesionales controlaban las llamas, ella no paraba con el teléfono el viernes para realojar a sus huéspedes. De no haber sido por el siniestro originado probablemente por un cortocircuito, el hotel ubicado en la calle Marqués de San Esteban habría tenido hoy una ocupación del 90% de sus habitaciones, señalaba ayer, agregando que eso es lo que menos le preocupaba. Además de reabrir en la mañana de ayer el hotel gijonés, también recuperó la actividad la cafetería de su planta baja con plena normalidad. El siniestro se produjo en el local que alberga el cuadro eléctrico en la fachada del edificio del hotel que da a la calle Almacenes, calle en la que hay establecimientos hosteleros en los que se refugiaron algunas de las personas que estaban en el lugar cuando comenzó a salir humo. El fuego se desató pasadas las nueve de la noche del viernes. En el operativo de emergencia para controlar el fuego intervinieron once efectivos del Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Gijón que se desplazaron hasta el lugar con un camión de primera salida y una autoescalera. Aunque muy llamativa, la intervención para controlar las llamas fue sencilla. Fueron muchas las personas que se acercaron para seguir la intervención, desde una distancia segura, dado que la zona fue acordonada por la Policía.