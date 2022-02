Ciudadanos no está dispuesto a pasarle ni una a Pablo González, el máximo responsable del Partido Popular en Gijón. Ana Isabel Menéndez, concejala de la formación naranja en el Ayuntamiento de la ciudad, salía ayer al paso de las declaraciones del líder popular en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA donde criticaba que tanto Ciudadanos como Foro se centren en Gijón en hacer oposición al PP y no al gobierno municipal de PSOE e IU. Y les mandaba un recado: “Si quieren focalizar su labor política en una fijación contra Pablo González, pues que vayan al psiquiatra, me da igual”.

Unas palabras que no han sentado nada bien. “El señor Pablo González ha evidenciado su nivel político diciendo que Ciudadanos y Foro debemos ir al psiquiatra. Estamos tristemente acostumbrados a su política espectáculo, pero nunca pensamos que fuera capaz de llegar al límite de frivolizar con la enfermedad mental, una de las mayores lacras que afectan a Asturias, con 10.581 consultas más en el último año”, le replicaba ayer la concejala de Ciudadanos. Menéndez respondió al consejo de Pablo González a Ciudadanos con otro: “Le rogamos que vuelva al camino de la sensatez y de la utilidad pública”. González planteó hace unas semanas la oferta de crear “un frente común” del centroderecha para intentar frenar al actual gobierno que encabeza la socialista Ana González. No sólo no consiguió el apoyo de Ciudadanos y Foro –ambos partidos con cuatro y tres ediles tienen más representación municipal que el PP– sino que se encontró como respuesta una iniciativa plenaria conjunta de todos los partidos de esa bancada a la que no se invitó al PP pero sí a quien fuera su portavoz, y ahora es concejal no adscrito, Alberto López-Asenjo.