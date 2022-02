El incremento del 22% en la recogida de la basura orgánica tira del reciclaje en Gijón

Los gijoneses depositaron a lo largo de 2021 en los contenedores marrones un total de 4.206.740 kilos de materia orgánica. Casi un 22% más que el año anterior. Es, con mucha diferencia, el mayor incremento en lo que tiene que ver con la recogida selectiva de residuos y una de las razones por las que los cómputos estadísticos de cierre de año de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) fijan para 2021 una tasa de reciclaje del 36,5%: cuatro puntos porcentuales más que el año anterior. No está mal la subida pero se sigue estando lejos de ese 50% que impone la Unión Europea.

Cada gijonés recicló el año pasado 171,57 kilos: 25,2 más que en 2020 y 55,5 más que en el año 2017 si la comparativa se hace en el tiempo. Pero hay otra cosa a tener en cuenta. Esos 171 kilos de residuos que se reciclan al año hay que ponerlos en relación con los 470 kilos de basura que genera cada uno de los habitantes de la ciudad. Un día cualquier un vecino de esta ciudad genera 1,3 kilos de basura y no llega a reciclar ni medio kilo. Eso significa que hay mucho margen de maniobra. Y por ello Emulsa no solo trabaja en campañas de sensibilización sobre el reciclaje. También tiene en marcha una experiencia piloto de cuyo resultado dependerá que se ponga en marcha en Gijón, o no, un nuevo sistema de facturación.

Se trata de que pague más quien más basura genere o menos quien más se compromete con el reciclaje, si se quiere ver desde otro ángulo. En todo caso, supondría poner fin al actual sistema de tarifa igual para todos los residentes de la ciudad, que muchas veces ni son conscientes de lo que pagan ya que la factura va a la comunidad de vecinos y no está individualizada.

Sin olvidarse de la peculiaridad de un 2020 marcado por la etapa más dura de la pandemia sanitaria, lo cierto es que todas las estadísticas de reciclaje que maneja Emulsa suben. Se ha dado un incremento del 5,7% en envases, del 6,6% en cartón y del 1,2% en vidrio. Solo baja la recogida de la fracción resto –el contenedor negro donde va todo lo que no se recicla– con 80.532.880 kilos, lo que supone un descenso del 1,1% respecto al año anterior.

El importante incremento de la recogida de basura orgánica no se limita al ultimo año. Supone doblar la cifra registrada en 2019 y multiplicar por seis lo recogida en 2018. Es una tendencia al alza que tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que Emulsa ha ido acercando los contenedores marrones a todos los barrios de la ciudad hasta dar cobertura a todo la zona urbana. Ahora toca dar el salto a la zona periurbana y rural.

También es destacable el incremento del 25%, hasta alcanzar las 20.224 toneladas, en lo recogido en los puntos limpios. El 61% de los residuos contabilizados por esta vía se depositaron en Roces, seguido de Tremañes con el 23%, Somió el 11% y La Calzada el resto. La tendencia de los últimos años ha variado, subiendo los depósitos en Roces y Tremañes. Y un matiz que demuestra que muchas familias gijonesas se pusieron manos a la obra estos últimos meses: los residuos de construcción y demolición en los puntos limpios han subido un 40%. También hubo un incremento de casi el 20% en la recogida de muebles a la puerta de casa.

En total, en Gijón se generaron el año pasado 126.906 toneladas de residuos de todo tipo, lo que supone un descenso de alrededor del dos por ciento sobre el año anterior.