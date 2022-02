Santurio ve “sangrante” estar sin banda ancha cuando una red de fibra “pasa por la parroquia”

La asamblea general que celebró ayer la asociación de vecinos de Santurio en el centro social de la parroquia gijonesa, permitió dejar patente el malestar que hay entre los vecinos por no disponer de conexión de banda ancha a Internet, a pesar de que una canalización de fibra óptica que va hacia el Jardín Botánico Atlántico, atraviesa esta parroquia rural.

Así lo explicó el presidente de la asociación vecinal, José Luis Pérez: “es sangrante, en Santurio somos más de un centenar de viviendas a cuatro kilómetros de Gijón y no tenemos banda ancha, cuando pueblos como Tanes, en Sobrescobio, con 20 vecinos, tienen fibra óptica”, señalando que va a enviar al concejal José Ramón Tuero las fotos que hizo en esa localidad y pidiéndole “que de la vara a los que están por encima en el Ayuntamiento y en el Principado, como yo se la doy a él”.

La extensión de la banda ancha a los tres barrios de Santurio; la Aldea, Carcedo y la Cuesta, está contemplado en el Plan de Extensión de la Banda Ancha (PEBA) del gobierno central, que en 2021 se adjudicó a Adamo. Pérez se dirigió en septiembre a la empresa, que le indicó que iban a empezar a trabajar por las alas de Asturias pero que el proyecto para Santurio ya lo tenían hecho. En una conversación posterior le negaron esto último, dice. “En enero hablé con el concejal, que me dijo que es que Adamo había sido comprado por un fondo de inversión sueco. Ahora han adjudicado el plan UNICO para extender la banda ancha por un montón de localidades, pero ahí no está Santurio, porque esa obra la tiene Adamo”, que no la hace.

La asamblea de ayer volvió a ser presencial, tras la telemática de 2021. Entre otras cuestiones, se decidió que este año volverá a proponerse el hermanamiento de la parroquia con un pueblo asturiano, se recuperará el homenaje a los mayores y se incluirá, entre los cursos que ofrece la asociación, uno de fotografía.