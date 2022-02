“Urge abrir un debate serio sobre la teoría transgénero”

El premio “Comadre de Oro” de la tertulia feminista “Les Comadres” de este año ha sido para la “Alianza contra el borrado de las mujeres”, una plataforma feminista que alerta del riesgo que –a su juicio– suponen la teoría “queer” y la defensa de parte del colectivo LGTB de que la identidad de género se supedite a la categoría de género. Lola Venegas es su portavoz, aunque destaca que en la alianza todas las compañeras tienen un voz y voto igual en el grupo.

–¿Cómo surgió la Alianza?

–Se formó a finales de 2019, tiene poco más de dos años. Surgió como un grupo pequeño de mujeres que estábamos preocupadas al ver cómo empezaban a aparecer proyectos de ley donde se elimina el sexo como categoría jurídica y se sustituye por la llamada identidad de género. Nos pusimos a investigar, viendo qué había pasado en otros países, para ver qué consecuencias podría traer un giro tan radical como el de sustituir el concepto de sexo por el de género. Afectaría a todo: al deporte, a la salud, a la infancia. Hicimos una web con estos análisis y empezamos a interpelar a la clase política sobre la necesidad de abrir un debate serio sobre estos cambios. Hicimos, por ejemplo, un análisis feminista de programas electorales.

–Pues algunos se alejan bastante de su postura...

–(Ríe) El resultado nos dio pocas alegrías en general, pero es mejor no decir nombres ahora.

–El debate sobre la identidad de género empezó a copar más los debates tras mencionarse en la Escuela Feminista Rosario de Acuña de Gijón.

–Totalmente, y es justo recordarlo. La Alianza surgió a finales de 2019, pero ese verano en las jornadas feministas se habló del tema y para muchas de nosotras fue el primer gran toque de atención.

–¿Se ha perdido el consenso de que el género es un concepto a abolir?

–Es la gran pregunta: cómo es posible que en tan poco tiempo hayan cambiado así las posturas. En realidad no ha sido tan poco tiempo, porque esto lleva gestándose desde los años 90 en Estados Unidos, después llegó a Europa y hace algo menos, a España. Pero, como usted dice, tenemos tratados y convenios internacionales que mencionaban esa idea del género que ahora se está sustituyendo. Es, clarísimamente, un movimiento internacional a favor de eliminar el sexo como categoría que está generosamente financiado por un lobby que tiene muchos tentáculos en la industria médico-farmacéutica. No hay que olvidar que esto es un inmenso negocio. Convencer a las personas de que su cuerpo está mal es muy rentable porque propicia operaciones para modificar los genitales, la voz, los rasgos. Y si a una niña de 12 años le das bloqueadores y hormonas, eso ya es para toda la vida. El dinero mensual de ese tratamiento es ya para siempre. Ahora la batalla es que todo eso, encima, lo asuma la seguridad social.

–¿El feminismo aspira a llegar a un acuerdo con el colectivo LGTBI?

–Una cosa que jamás podrá decir el colectivo es que no ha tenido el apoyo histórico del feminismo. Siempre hemos estado ahí. Pero ahora pasan dos cosas. La primera, que el colectivo está muy infiltrado por la ideología “trans”, por la “T” del colectivo que siempre fue transexual y que ahora es transgénero. La “L” del movimiento, las lesbianas, sí tienen claro lo que está pasando. Pero el transgenerismo simplemente no está aportando a la causa. Si dices que el sexo da lo mismo una lesbiana tiene que querer estar con un hombre que dice que es una mujer, y si no quiere la acusarán de transfobia. Buscar ese consenso sería lo deseable, pero ahora mismo no se puede hablar. Solo nos dicen que los derechos “trans” son derechos humanos, que una mujer “trans” es una mujer. Y no quieren hablar más, pero es que hay que hablar más, mucho más. Hay que debatir cuáles son esos derechos y cómo afectan a los derechos de las mujeres. Hay que ver cómo se pueden armonizar unas aspiraciones con unos derechos, los nuestros, que nos costó mucho conseguir.

–¿Ha visto que el entrenador y presidente del Rayo Vallecano se llevan el “Felpeyu” de “Les Comadres”?

–Tuve que buscar en el diccionario la palabra, me gusta mucho. Y el premio está más que bien concedido. Es una vergüenza que un entrenador haya dicho que violar a una mujer podría unir a un grupo de hombres. Es un disparate, es pura apología de la violación. Pero es que quien le mantuvo en el puesto, cobrando del club, también es responsable. Me parece muy bien que se les mencione a ambos.