La Policía Nacional busca a un taxista que se dio el sábado a la fuga tras arrollar a última hora de la mañana a una niña de doce años en el entronque de las calles Manso y Aguado, en el barrio de La Arena. Según explica la familia, la pequeña estaba con sus abuelos y había cruzado por un paso de peatones la calle para ir a comprar golosinas cuando el conductor la golpeó de frente y la derribó al suelo. La niña no resultó herida de gravedad. De hecho, pudo levantarse del suelo por su propia cuenta, pero lo hizo delante del conductor y, pese a ello, éste se dio a la fuga sin bajarse para contactar con los responsables de la pequeña ni facilitar ningún dato. “Esperó a que ella se levantase y siguió conduciendo. Fue perfectamente consciente de que la había golpeado”, reprocha la madre de la afectada, Vanessa Calvo, que ahora busco a los varios testigos que vieron el incidente en busca de datos sobre el implicado.

La pequeña, cuenta la madre, estaba este sábado de paseo con sus abuelos, disfrutando del fin de semana mientras sus padres estaban de viaje. Mientras los abuelos aguardaban por ella en una cafetería, le dieron permiso para cruzar la calle y por el paso de peatones, para ir a comprar chucherías a un quiosco cercano. La pequeña se dispuso a cruzar y, según les contaron después los testigos, echó a andar cuando vio que el vehículo de uno de los carriles se paraba para darle el paso. Por el otro carril venía el taxista, y la golpeó. “Damos por hecho que no le dio adrede, seguramente no la vio”, razona Calvo. Lo reprochable, siempre según la versión de estos testigos, es que el conductor no hizo ademán alguno para apearse del vehículo e interesarse por el estado de la pequeña. “Lo que hizo fue esperar a que ella se levantase por su cuenta, porque por suerte no le pasó nada grave, y siguió conduciendo sin bajarse a ver cómo estaba ni a dar sus datos”, aclara la madre.

Por suerte, la pequeña apenas resultó herida, más allá de algún golpe y un par de rozaduras. “Es de goma”, bromea la madre, que se enteró de lo sucedido el lunes, al regresar del viaje, porque los abuelos de la niña, viendo que la pequeña había resultado ilesa, no quisieron preocupar a los padres en pleno viaje.

Por eso, es ahora cuando la familia, con los nervios ya más calmados, empieza a recopilar datos. Calvo ya puso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional y sabe que hubo varios testigos que podrían aportar información a los agentes. Sabe, por ejemplo, que una pareja que acompañó a la niña de regreso a la cafetería con sus abuelos vio todo el incidente y que llegaron incluso a hacerle una foto a la matrícula del vehículo. “Se la enseñaron a los abuelos, pero en ese momento estaban todos demasiado nerviosos y nos gustaría poder dar con ellos otra vez”, concreta Calvo.

“También sabemos que otras personas que estaban en la calle en ese momento le gritaron al conductor cuando vieron que se estaba marchando. Eran las dos de la tarde, en plena sesión vermut, había mucha gente por la zona”, añade la madre, que ha sido informada ya de que la Policía Nacional ya ha hecho un barrido por la zona preguntando a posibles testigos en bares y comercios cercanos. “No creo que tardemos mucho más en dar con él”, confía la madre, que cree que el conductor podría ser acusado, al menos, por denegación de auxilio.