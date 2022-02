El taxista a quien buscaba la Policía Nacional tras haber arrollado el sábado a una niña de 12 años en el barrio gijonés de La Arena ya ha sido identificado. La difusión de la historia en los medios de comunicación y redes sociales propició nuevas llamadas de testigos a los agentes y facilitó dar con la matrícula del involucrado, que ya ha sido llamado a declarar. Según se ha informado a la familia, el conductor ha explicado que, como vio que tras golpear accidentalmente a la pequeña vio que esta se incorporaba del suelo por su propio pie, no vio necesario bajarse del vehículo.

La pequeña, cuenta su madre, estaba este sábado de paseo con sus abuelos, disfrutando del fin de semana mientras sus padres estaban de viaje. Mientras los abuelos aguardaban por ella en una cafetería, le dieron permiso para cruzar la calle y el paso de peatones, para ir a comprar chucherías a un quiosco cercano.

La pequeña se dispuso a cruzar y, según les contaron después los testigos, echó a andar cuando vio que el vehículo de uno de los carriles se paraba para darle el paso. Por el otro carril venía el taxista, y la golpeó. “Damos por hecho que no le dio adrede, seguramente no la vio”, razona Calvo. Lo reprochable, siempre según la versión de estos testigos, es que el conductor no hizo ademán alguno para apearse del vehículo e interesarse por el estado de la pequeña. “Lo que hizo fue esperar a que ella se levantase por su cuenta, porque por suerte no le pasó nada grave, y siguió conduciendo sin bajarse a ver cómo estaba ni a dar sus datos”, aclara la madre.