"Oí un ruido, paré y tenía una bici debajo del coche, pero no atropellé a nadie", dice la acusada de las lesiones a un ciclista

La mujer acusada de haber atropellado intencionadamente a un ciclista en la Avenida del Jardín Botánico en abril de 2019, M. A. E. G, sostuvo hoy ante el juez que ella no atropelló al ciclista, que no es consciente de cómo acabó cayendo al suelo ni de haberle pasado por encima y que acabó frenando el coche cuando oyó un ruido, al tener la bicicleta bajo el mismo. “Oí un ruido en el coche, paré y tenía una bici debajo, pero yo no atropellé a nadie; el coche no atropelló a ningún chaval, puede que cayera de lado y se metiera la bicicleta (debajo), no lo sé”, señaló M. A. E. G., a la que la fiscalía llevó a juicio con una petición de tres años de cárcel, la retirada del vehículo y la obligación de indemnizar al joven atropellado con 30.000 euros.

La mujer también negó que, tras abrirse un semáforo, se hubiera acercado a los tres ciclistas que circulaban delante de ella acosándolos con acelerones y pitándoles, como sostienen la fiscalía y la acusación particular. “No me dejaban circular, nada más que detrás, lo que hice y con bastante distancia, porque les tengo terror”, indicó. Negó además que previamente los hubiera adelantado dejando apenas unos centímetros de separación, en lugar de una distancia suficiente de seguridad. “No me acerqué para nada a ellos cuando los adelanté; tengo más miedo a adelantar a un ciclista que a un camión trailer”, señaló la acusada en el juicio que se celebró esta mañana en el juzgado de lo penal número dos de Gijón. El joven que fue atropellado y que acabó hospitalizado 20 días, con lesiones que tardaron otros 150 días en curar y con diversas secuelas por el atropello, dio una versión bien distinta. Aseguró al juez que en el semáforo en el que se pusieron delante de la mujer que previamente los había adelantado de manera imprudente, oyó como esta les pitaba y él la miró, aunque no llegaron a intercambiar palabras. Luego, al emprender la marcha “empezó a pitar y a dar acelerones” hasta que finalmente “me enganchó una rueda, me arrastró y no recuerdo más”. El coche le pasó por encima. El juicio quedó visto para sentencia, tras concluir a primera hora de esta tarde, después de la declaración de varios testigos.