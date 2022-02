La Audiencia juzgará el “caso Musel” por “fraude, prevaricación y malversación”

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto declarando su competencia “para el enjuiciamiento de los delitos de fraude, prevaricación y malversación objeto de acusación” en el “caso Musel” –las supuestas irregularidades en torno a la obra de ampliación del Puerto–, por el que se sentarán en el banquillo 21 acusados, entre ex altos cargos del Ministerio de Transportes y de la Autoridad Portuaria, así como directivos de empresas, incluyendo altos ejecutivos de tres de las principales constructoras del país. También se piden responsabilidades económicas a Tudela Veguín y a la Autoridad Portuaria, en este último caso de manera subsidiaria.

La Audiencia ha rechazado el recurso que habían presentado el expresidente y el exdirector de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente, para intentar cambiar el terreno de juego. En ese recurso se sostenía que el juicio debía de celebrarse en un juzgado de lo penal, con un solo juez, y no en el tribunal de la Audiencia Nacional, compuesto por tres magistrados. Ambas defensas sostenían que había quedado descartado el delito de malversación y que por tanto la Audiencia Nacional no era competente para juzgar el caso.

Una razón que no comparte el tribunal, que además dice que es competente para enjuiciar este caso no por el supuesto delito de malversación si no por el de fraude. En ese sentido, el auto señala que “tanto por el montante supuestamente defraudado como por el sector de la economía afectado, queda claramente determinada la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para el conocimiento del delito de fraude, que se extiende a los delitos conexos objetos de acusación, como son, en este caso, los de prevaricación y malversación”.

El importe de la supuesta defraudación para el fiscal “vendría referido si no al presupuesto de licitación del contrato público, sí al menos al incremento de presupuesto de 250.924.350,32 euros”, del modificado del proyecto, añade el auto.

Ripa espera condenas

Tras el auto, ya será posible fijar la fecha para la celebración del juicio. En ese sentido, el diputado autonómico de Podemos Daniel Ripa, una de las cinco personas que presentaron denuncia ante la Audiencia, considera que el auto inicia “la cuenta atrás para el juicio oral; esperamos que termine en condenas ejemplares”. Añade que “la denuncia que impulsamos hace ocho años permitió judicializar un asunto donde todos los gobiernos autonómicos siguieron y han seguido intentando tapar la responsabilidad política que existía”.