El plan para los centros de salud de Gijón vuelve a bloquearse. La Federación de Asociaciones de vecinos (FAV), reunida ayer para estudiar la propuesta que le había presentado la Consejería de Salud –en la que planteaba cerrar seis de los once centros que abren por las tardes a cambio de reforzar con un millón de euros los equipamientos de los otros cinco–, no va a dar su brazo a torcer y pedirá de nuevo la apertura de todos los puntos. “No soluciona nuestra demanda. Es lo que ya tenemos con algún retoque”, explicó Manuel Cañete, presidente de la FAV.

La propuesta que presentó el Sespa a vecinos y sanitarios aboga por convertir estos cinco puntos en “centros de alta resolución” con servicios de reanimación cardiorrespiratoria avanzada, electrocardiogramas, ecografías y pruebas de analítica seca. También habilitar áreas de observación y monitorización para pacientes, crear un sistema “normalizado” de triaje para calibrar la urgencia de cada pacientes e implantar sistemas de telemedicina para las especialidades de traumatología, otorrinolaringología y digestivo, entre otros. Los cinco centros tendría áreas de tratamientos, donde se dispensarían medicación urgente, se realizarían estudios y se estabilizaría a pacientes antes de su traslado al hospital. A juicio de la FAV, no obstante, este modelo se centra “solo” en las urgencias y deja de lado lo que los vecinos entienden como atención continuada, algo que a su juicio debe priorizarse con la apertura de más centros para garantizar “la cercanía” con los usuarios.

Todo esto incluiría un plan de formación específica al personal y establecería un sistema de tiempos con cinco niveles de urgencia en coordinación con el Samu y con el hospital. El nivel de prioridad 1, para emergencias, tendrían que atender a la mayoría de los afectados en menos de 15 minutos. El segundo nivel, para “urgencias no demorables”, debería activarse en menos de 40. El tercer nivel, “urgencias demorables”, en un máximo de dos horas y media. Los tiempos empezarían a dilatarse a partir del cuarto nivel de triaje, denominado “avisos domiciliarios no urgentes”, que podrían atenderse en un plazo de unas doce horas. Para el quinto nivel, que abarcaría a pacientes que solo buscan consejo sanitario, se priorizaría la atención telefónica. Los cinco centros que propone el Sespa –El Coto, El Llano, Montevil, Puerta de la Villa y La Calzada– tendrían en todo momento entre dos y tres equipos de médico y enfermera, pero para los vecinos el número de puntos no se acerca “ni de lejos” a su demanda.