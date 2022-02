La octogenaria que arrolló a un ciclista que la irritó afirma que no se dio cuenta

Si fue deliberado, fruto de una imprudencia o una fatalidad. Son las tres alternativas sobre las que tendrá que decidir el titular del juzgado de lo Penal número 2 de Gijón en relación al atropello de uno de los tres ciclistas que en abril de 2019 sacaron de sus casillas a una mujer que no los podía adelantar, en la avenida del Jardín Botánico. M. A. E. G., que entonces tenía 77 años, pasó por encima con su coche de la víctima, que acabó 20 días hospitalizado –tres en la UCI–. Sus lesiones tardaron en curar 150 días.

Los hechos se produjeron después de que la mujer hubiera adelantado, supuestamente en una maniobra peligrosa, a los ciclistas con una separación de centímetros. Entonces los tres amigos circulaban en línea. Alcanzaron a la mujer en un semáforo y se colocaron delante de ella. Al reemprender la marcha, pasaron a circular en paralelo, para que no los volviera a adelantar y “para fastidiarla”, en palabras de uno de ellos. Según declaró un testigo, los ciclistas circulaban a una velocidad más baja de la que podían y la mujer estaba visiblemente alterada ante la imposibilidad de adelantarlos por la intensidad del tráfico en sentido contrario y circulando muy pegada a ellos. Luego oyó un golpe y vio cómo el coche de la mujer pasaba por encima de la víctima y continuaba “sin intención de frenar”.

La acusada, que ahora tiene 80 años, sostuvo ante el juez que “oí un ruido en el coche, paré y tenía una bici debajo, pero yo no atropellé a nadie; puede que cayera de lado y se metiera la bicicleta (debajo), no lo sé”. También negó, al contrario de lo que afirmaban los ciclistas, que tras abrirse el semáforo, los hubiera acosado con el coche, con acelerones y pitándoles. “No me dejaban circular, nada más que detrás, lo que hice y con bastante distancia, porque les tengo terror”, indicó.

Tras el atropello, el coche acabó deteniéndose más de 18 metros después al enrollarse en el eje delantero –el de tracción– la bicicleta. Según los amigos de la víctima, la mujer intentaba darse a la fuga. La víctima señaló que la mujer les había estado pitando y dando acelerones hasta que “me enganchó una rueda, me arrastró y no recuerdo más”. Los policías locales que llegaron tras el atropello relataron que la mujer estaba muy exaltada, vociferando y que tuvieron que interponerse entre ella y los ciclistas porque “se iba a ellos”, culpándolos del atropello. Añadieron que testigos de los hechos les indicaron entonces que la conductora había estado acosándolos hasta atropellar al más rezagado. Los agentes la denunciaron por dar positivo en benzodiacepinas y por conducción temeraria, además de detenerla.

La Fiscalía pidió ayer tres años de cárcel para la mujer por un delito de lesiones, la retirada del coche y una indemnización de 30.000 euros a la víctima. La acusación particular pide cuatro años de cárcel y 55.000 euros de indemnización, bajando a seis meses la petición de cárcel si el juez estima que sólo fue una imprudencia.

La defensa pidió la libre absolución. Alega que la mujer no estaba capacitada para conducir, como lo demostraban los numerosos abollones de su coche. En su informe final también planteó en todo caso que se la pueda condenar por una imprudencia. La aseguradora Allianz dijo que no tenía por costear la indemnización, al considerar que el suceso no tuvo que ver con el tráfico.