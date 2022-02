Una paciente de Cabueñes, indemnizada con 250.000 euros por negligencia ante un ictus

Una mujer de 62 años será indemnizada con 250.395 euros tras haber sufrido secuelas “muy gracias” a causa de errores en el tratamiento de un ictus que sufrió mientras estaba ingresada en el Hospital de Cabueñes. La sentencia, ya firme, la emite el Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid y condena a la aseguradora de la consejería de Salud del Principado a abonar este pago por daños y perjuicios. La afectada, que sufrió el ictus en 2015, sufre ahora secuelas “incapacitantes” y una depresión grave a raíz de lo ocurrido.

Recoge la sentencia que la mujer se cayó en su domicilio el día 18 de diciembre de 2015. Fue una caída aparatosa: se fracturó el húmero, la tibia y el peroné. Tras una primera atención de urgencia en Cabueñes, a los doce días ingresó para ser operada por el servicio de Traumatología. La afectada tomaba Sintrom, así que el médico a su cargo ordenó dejar de administrarle este fármaco y aplicarle heparina de sustitución. Ambos tratamientos son anticoagulantes. Pero, “sin causa que explique o justifique” el motivo, la heparina no se le suministró los días 4 y 5 de enero de 2016, cuando ella estaba en el hospital. Entiende el magistrado que la no dispensación del anticoagulante provocó que la mujer sufriese un ictus, lo que motivó su traslado al HUCA, donde fue operada. A los dos meses la afectada fue dada de alta con labores pendientes de rehabilitación para la pierna, porque el ictus había obligado a aplazar la cirugía traumatológica, y todo ello se entiende que respondió a una actitud “negligente”. La sentencia avala que la paciente sufre “grandes limitaciones”, como pérdida me memoria y desorientación. El caso se gestó por la mediación del Defensor del Paciente y el abogado Eduardo Curiel.