"¿Esto no es denunciable?", "es de lo peor que he visto", "ya no saben qué hacer". El anuncio de un piso en alquiler en Gijón se ha hecho viral. ¿El motivo? Que uno de los baños ha sido acondicionado como dormitorio. Este peculiar "doble uso" ha corrido como la pólvora en las redes sociales, donde las críticas han sido generalizadas.

El piso en cuestión, tal y como reza el anuncio en un conocido portal inmobiliario, se encuentra en el centro de Gijón. En el paseo de Begoña. Tiene 174 metros cuadrados y cinco habitaciones. Es un quinto exterior con ascensor. En las fotografías pueden verse muchas de las bondades de la propiedad: amplias habitaciones, un enorme y soleado salón, terraza... Y hasta hace unas horas, cuando el anunciante decidió retirarla, una imagen de un baño reconvertido a habitación: un colchón colocado sobre la bañera a menos de medio metro del retrete. Para darle color, una colcha naranja y unos banderines. Buenas noches zulistas! Se acabaron las malas noches de borracheras y gastroenteritis o el tener que levantarse una hora antes para asearte! Tenemos la habitaño definitiva! pic.twitter.com/ewXyHSO5eE — elzulista 🏳️‍⚧️🟫⬛️🏳️‍🌈 (@elzulista) 14 de febrero de 2022 "Se acabaron las malas noches de borracheras y gastroenteritis o el tener que levantarse una hora antes para asearte. Tenemos la habitación definitiva", escribieron en "@elzulista", una cuenta paródica de Twitter que se dedica a criticar "abusos" en anuncios inmobiliarios. Al tuit le siguió una oleada de reacciones: más de mil retweets, miles de "me gusta" y un sinfín de comentarios: "¿Qué necesidad hay de hacer eso?", "cada vez que te tengas que duchar tienes que llevarte el colchón", "¿de verdad hay quien pretende alquilar algo así?".