UGT pide el doble sentido en el Muro por semana y CC OO valorar la subida del mar

El secretario general de UGT de Gijón, Juan José Iglesias, defendió ayer ante el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento, el socialista Olmo Ron, que el paseo del Muro cuente con dos carriles de circulación, uno en cada sentido, desde el lunes hasta las tres de la tarde del viernes, dejando un solo carril a partir de esa hora y durante todo el fin de semana. El edil mantuvo ayer una reunión con los sindicatos mayoritarios para hablar sobre el proyecto que tiene en mente el gobierno local para la reforma del paseo del Muro.

Ron señaló que el gobierno local prevé dejar un solo carril de circulación en la plataforma única prevista para el paseo. “Desde UGT le agradecemos que haya tenido en cuenta la propuesta que hicimos en la comisión del Muro para diseñar el paseo con una plataforma única. Ahora bien, tenemos una discrepancia sobre el tráfico; nosotros proponemos un uso racional que no perjudique a los trabajadores”, no sólo por el cierre de un sentido de circulación en El Muro, sino por el “embotellamiento” que puede ocasionar en otras calles el desvío del tráfico, señaló Iglesias tras el encuentro. Además de los fines de semana, UGT estaría dispuesta a asumir que se dejara sólo un carril, en agosto. No más.

Tanto UGT como CC OO trasladaron al edil su preocupación porque un único carril pudiera afectar negativamente a Emtusa o dificultar el paso de bomberos y ambulancias. Respecto a esto último, Olmo Ron los tranquilizó explicándoles que el carril previsto “será suficientemente ancho para que puedan pasar dos vehículos” en caso necesario, explica Víctor Manuel Roza, secretario general de CC OO de Gijón. Aunque el sindicato no pide que haya dos carriles, sí plantea que en la reordenación que se acometa “no se cargue el tráfico en las calles que más utiliza Emtusa, porque eso perjudicaría al transporte público”.

Desde CC OO se hizo hincapié en que se contemple en el proyecto que se haga los efectos que tendrá sobre el paseo del Muro “la subida del nivel del mar por el cambio climático en los próximos 20 o 30 años”, en línea con la advertencia que ya había planteado en la comisión del Muro la demarcación de Costas (la cual había propuesto el retranqueo del Muro como solución).

Si el concejal socialista escuchó en la mañana de ayer la petición de doble carril en el Muro por boca de UGT, por la tarde le dijeron lo mismo los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural “Les Caseríes”. El presidente de este colectivo, Manuel González-Posada, señaló tras el encuentro que “si no lo quieren hacer en dos direcciones, que lo soterren y que la arena que saquen al excavar, que la usen para regenerar la playa de San Lorenzo, que después de ampliar El Musel estuvieron años buscando arena del mismo grano sin encontrarla y la que hay ahí debajo sí lo es”.

Plan de movilidad

González-Posada señaló que la supresión de un sentido de circulación en el Muro de forma permanente “afectará mucho a Somió, Deva, Cabueñes y Castiello, donde vive gente mayor que baja a hacer gestiones a La Arena, al banco o a la farmacia”. Y añadió que la restricción del tráfico en El Muro “colapsa completamente” las calles Uría, Ezcurdia y la avenida de La Costa.

Olmo Ron transmitió ayer a todos sus interlocutores la intención de tener el proyecto para la obra del Muro a finales de año. No les ofreció documentación ni información más concreta, emplazándolos a nuevas reuniones con posterioridad a que el concejal de movilidad, Aurelio Martín tenga listo el plan de movilidad de Gijón a finales de este mes de febrero, fecha que el concejal de obras trasladó a los representantes vecinales de la zona rural.