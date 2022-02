“Estoy más enamorado ahora de la música que al principio”

Es uno de los regresos más esperados del año. La pandemia frenó el reencuentro de “Pignoise”, una banda que nació hace dos décadas, y que ha regresado ahora con muy buena acogida a los escenarios, tras finalizar Álvaro Benito su etapa como entrenador de las categorías inferiores del Real Madrid. La banda, que se lanzó a la fama con su conocida sintonía de la serie “Los hombres de Paco”, estará en Gijón en el teatro Albéniz el 4 de marzo, junto a “Bombai”. Álvaro Benito, que llegó a jugar en Primera con el Madrid, y que ahora actúa como comentarista en televisión, explica cómo vive un reenamoramiento con la música, justo acaban de lanzar su octavo trabajo musical, que lleva el título de “Diversión”.

–Seis años después de su último disco están de vuelta.

–Todo se fraguó en 2019, cuando dejé de entrenar. El grupo tuvo un paréntesis y, al parar en el fútbol, se abrió la vuelta del grupo. En ese verano de 2019 los conciertos que hicimos superaron las expectativas, y vimos que esas ganas de hacer un nuevo trabajo había que materializarlas. Nos paralizó la pandemia, pero hemos vuelto con muchas ganas. Me ha sorprendido que nos hemos saltado una generación, que tenemos público superjoven que nos está viendo en los conciertos.

–¿Cuál es el secreto para llegar a esos jóvenes?

–No sabría decir. Ha sucedido sin más. Tampoco era algo que nos planteásemos. Quizá después de “El Canto del Loco”, “Pereza” y nosotros, en el ámbito del pop rock nacional, no apareció nadie que haya enganchado tanto en ese registro, en parte también porque la música ha pegado un giro. Ha pasado de forma muy espontánea, es algo que celebramos.

–¿Con qué sonido llega “Pignoise” en esta gira “Diversión”?

–Ha pasado mucho tiempo. Somos otros músicos, muy diferentes a los que empezamos. Podíamos elegir el camino de empezar de cero, pensar lo que nos gustaría. O decidirnos por un disco que llenase, como hemos hecho, que mantiene mucha esencia. Tenía mucho sentido ser fieles a nuestro sonido.

–¿Qué rescataría de cuando empezaron?

–La libertad. Que había más calle y hasta creo que la música era mejor. Pero también esa sensación de iniciar un camino, de que éramos unos inconscientes totales. Esa inocencia tenía un encanto.

–Del fútbol se retiró pronto por una lesión y lo retomó como entrenador. ¿Tenía claro que iba a volver a la música?

–Lo veía algo lejano, porque estaba muy focalizado en mi etapa de entrenador. Tenía claro que iba a estar mucho tiempo en el fútbol, porque las cosas iban muy bien. Dejé de entrenar en el Real Madrid y surgió la posibilidad de volver a tocar. Si hubiera seguido en el fútbol posiblemente no me hubiera subido más a un escenario.

–Ha disfrutado con el fútbol, música y televisión. ¿Se marca algún proyecto más para el futuro?

–He probado suficientes cosas. Los caminos están bastante marcados en mi vida. Si llega una oferta como entrenador lo suficiente irrechazable, se valoraría, pero de momento la vida ha decidido por mí, y estoy feliz con la música. Estoy más enamorado ahora de la música que cuando me dedicaba antes exclusivamente a ello.

–¿Cómo está siendo ese nuevo romance con la música?

–Es algo mío como músico que estoy viviendo, de formarme, estudiar y componer. Lo que más me gusta es la parte creativa. Estoy haciendo siempre canciones, no solo para “Pignoise”. Todo lo que escucho me ayuda. No tengo esas influencias como cuando empezaba. Ahora busco hacer mejores canciones y textos.

–Ha estado en París comentando la Champions con el Madrid para la televisión. ¿Le gustaría viajar para cubrir en Primera partidos del Sporting y del Oviedo?

–Mi debut de titular con el Madrid en Primera fue en El Molinón. Tengo muy buenos amigos en Asturias. La afición del Sporting es de primerísima, es un equipo con mucha tradición, que ojalá vuelva a Primera. El Oviedo lo conozco menos, pero también es un club grande, y como el Sporting son dos aficiones que desgraciadamente están pasando en estos momentos una etapa de intentar volver.