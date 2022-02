Mucho se habló ayer en el Pleno sobre el futuro de la enseñanza universitaria en Gijón. Tanto que el asunto fue motivo de una declaración institucional, una comparecencia y una pregunta. Unánime fue la petición de la Corporación de reivindicar para la Escuela Politécnica de Gijón el grado de Ingeniería en Energías Renovables “en el caso de que el plan estratégico de la Universidad de Oviedo incluya su creación”. El Ayuntamiento se cuestiona que esa formación se ubique en Mieres cuando en la EPI gijonesa hay nueve grados y ocho másters del ámbito de la ingeniería, incluido el de ingeniería eléctrica con la especialidad de renovables. “La Politécnica de Gijón es, sin duda, el centro más apropiado”, se deja claro en la declaración institucional.

Pero la unanimidad y el consenso político se resquebrajaron cuando el debate se trasladó al grado de Deportes, al que Gijón se había postulado en 2018 –con el gobierno de Foro– y ahora la Universidad ubica en Oviedo. La oposición denuncia que la actual regidora, la socialista Ana González, no defendió con la suficiente fuerza la alternativa de Gijón. Su comparecencia la forzó el PP.

“Van a venir muchas cosas para Gijón. El grado de Deporte se va a Oviedo porque allí tiene las instalaciones la Universidad, no la ciudad. Punto pelota”, explicó la Alcaldesa que minutos antes había explicado que “siempre que tuve ocasión dije que la oferta de Gijón estaba activa. Nos empeñamos en no retirar una oferta que nos podía meter en problemas”. Problemas que tenían que ver, explicó, con cumplir algunas de los compromisos de la iniciativa forista: ceder espacios en la Laboral que no hay, el uso de los campos de ese ámbito que están reservados para sus centros educativos o el acceso a instalaciones deportivas municipales que afectarían a sus usuarios. “¿Qué hice? Minimizar riesgos y controlar la frustración. ¿Qué les iba a decir? ¿Que les iba a construir un pabellón, unas aulas?”, se preguntó en voz alta la Alcaldesa antes de retar a la oposición a “que me indiquen que les podemos a ceder, aparte del mar”.

Las explicaciones de la Alcaldesa incluyeron un repaso histórico no exento de reproches. El primero al gobierno forista “porque de esta candidatura ni hay expedientes, ni nada registrado. Solo un power point” y el segundo al propio PP que “promovió en la Junta una iniciativa para que la sede fuera Mieres. Y con sus votos o sus abstenciones la apoyaron todos los partidos. La Junta propuso Mieres. No Gijón. Eso no fue Ana González”.

“Los otros alcaldes protestan y Gijón que se queda sin nada parece encantado”, afeó Eladio de la Concha desde Vox. También vieron desinterés del gobierno Podemos, PP y Ciudadanos pero la crítica más contundente llegó de las filas de Foro a través de Jesús Martínez Salvador, edil de Deportes en 2018. “No lo pelearon no estuvieron encima del asunto. Para ustedes era mejor no conseguirlo porque venía de otro gobierno. Su error fue pensar que este era un proyecto de Foro no de Gijón”, replicó el forista.

Al margen de los grados en disputa, la Alcaldesa defendió la trascendencia para Gijón del impulso a un campus del mar, la próxima licitación de la residencia de estudiantes en la Milla del Conocimiento y varios dobles títulos que permitirán consolidar estudios y dejar de perder matrícula. “Tengo plena confianza en el equipo rectoral, lo está haciendo bien aunque no lo compartamos al 100% todo”, remató la regidora.

Más información en páginas 32 y 33

El reproche de IU a Podemos que acaba en el Consejo de Ministros

“A usted no le preocupa la contaminación sino desgastar a este gobierno. Dígaselo a su secretaria general que está en el Consejo de Ministros. El Musel es de Puertos del Estado y Príncipe de Asturias vía estatal”. Así se despachó el edil de Movilidad, Aurelio Martín, de IU, con Laura Tuero, de Podemos, que había pedido quitar los camiones de Cuatro Caminos y llevarlos a Aboño. Fue la bronca por la izquierda. La derecha la había tenido a cuenta de la idea de zonificación escolar para el San Vicente firmada por Ciudadanos, Foro, Vox y Alberto López-Asenjo a la que no se invitó al PP. El PP votó junto a ellos pero entre reproches.