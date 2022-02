“El PSOE de Areces daba dinero para los toros; el de ahora se salta la Constitución”

La Peña Taurina Astur, que preside Dionisio Montero, estrena este viernes, día 18, el XXVIII Ciclo Cultural Taurino, con el ganadero de La Quinta, Álvaro Martínez, que resultó triunfador en la pasada feria de Begoña tras lidiar al toro más bravo del ciclo. Las jornadas, que se celebrarán en el salón de Caja Rural de Gijón (paseo de la Infancia, 10) a las 20.15 horas, seguirán los días 25, con el apoderado, empresario, ganadero y escritor Pablo Lozano; 4 de marzo, con Domingo Delgado de la Cámara, que hablará sobre Joselito “El Gallo”; y el día 11, con el torero José Ignacio Uceda Leal.

–Cuatro conferencias, cuatro, como se dice en los carteles.

–A la gente le gusta más la fiesta de ir a los toros, pero las conferencias son importantes, mucho más ahora. Es difícil mantener la afición, y además, cuesta dinero y tiempo organizar estas conferencias, porque no es nada fácil convencer a los ponentes para que vengan a hablar a Gijón. Pero yo siempre estuve sembrando, desde hace muchos años.

–Estas jornadas son de las pocas actividades taurinas ahora que ya no habrá toros en El Bibio, ¿no?

–Ahora tiene mucha más importancia. Cuando se suspendieron los toros me temía que no se fuera a hacer nada para evitarlo y ahora estamos viendo que los taurinos no están haciendo nada porque haya feria en El Bibio.

–Hábleme del ciclo cultural.

–Álvaro Martínez viene a recoger el premio al mejor toro de la feria, y para explicar cómo ha sido criar toros bravos durante la pandemia. Pablo Lozano, empresario, apoderado y ganadero, tiene mucho recorrido y es una voz autorizada. Con Domingo Delgado de la Cámara queremos recordar a Joselito “El Gallo”, un pequeño homenaje porque en 2020, por los 120 años de su muerte, no se pudo hacer nada. Y Uceda Leal cumplió los 25 años de alternativa, y es un torero al que en Gijón hemos premiado muchísimo y queremos hacerle un homenaje por su paso por el toreo. Queríamos variedad y no hablar siempre de lo mismo. Hacer algo sobre la tauromaquia en Gijón, que de momento no tenemos plaza de toros y no sabemos cuándo la vamos a volver a tener.

–¿Ve opciones de que vuelvan los toros este verano a El Bibio?

–Ni por activa ni por pasiva. El otro día nos reunimos los de la Federación Taurina, y hasta se proponía instalar una plaza portátil, pero no nos iban a dar permiso ni el Ayuntamiento ni el Principado, como ocurrió con la novillada de Cangas de Onís. Que haya toros en Gijón es imposible. Dicen que si hay cambio en las elecciones, pero si salen los mismos de ahora estamos otros seis años sin toros en Gijón, y recuperar al público en la feria de Begoña será muy difícil.

–¿Hay una persecución a los aficionados taurinos de Gijón?

–Llevo muchos años advirtiendo. El PSOE que yo conocí en los años 80, daba dinero cuando hacía falta. A finales de la década, llegaron a darle al empresario cinco millones para organizar la feria. El PSOE de Tini Areces siempre defendió los toros y hasta reparó la plaza cuando se caía. Ahora tenemos un PSOE tirado a la izquierda y con socios antitaurinos. Incumplen la Constitución y se la trae al pairo. No había ningún motivo para suspender una feria con más festejos o igual que plazas como Salamanca, Valladolid… y a la que venían todas las figuras del toreo.