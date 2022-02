“La reforma laboral parte de gran consenso, pero hay incertidumbre”

Sobre los aspectos básicos de la reforma laboral habló ayer Luis Antuña Maese, socio director del área jurídico laboral y personas de Llana Consultores durante una jornada organizada en colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro.

–¿La reforma laboral ha dejado más dudas que certezas?

–Hay aspectos de la norma que, ante una falta de desarrollo de la misma, crean incertidumbre. Y en algunos sectores empresariales también crea cierta inseguridad jurídica. Debemos tener en cuenta la posible impugnación del Tribunal Constitucional tras la denuncia de la oposición, que acrecienta esa inseguridad jurídica.

–No es el mejor escenario.

–Hay que empezar a aplicarla porque ya está en vigor. Estamos en un periodo transitorio hasta el 31 de marzo, pero es efectiva. No hay que perder de vista que la norma parte de un gran consenso, de los actores sociales, y del Gobierno, que han logrado unir a patronal, sindicatos y el poder ejecutivo.

–Pese a ese consenso logrado hay riesgos por la denuncia ante el Constitucional.

–Sí. Estamos ante un escenario incierto, que no sabemos cómo se va a resolver de cara al Constitucional. En cualquier caso, el decreto es efectivo, de aplicación y las empresas deben acatar esas normas. Igual que los trabajadores.

–¿Cuáles son los puntos fuertes de la reforma laboral?

–Lo primero es que las relaciones laborales siempre son de carácter indefinido. No ya porque lo diga esta norma, sino la jurisprudencia y el Tribunal Superior de la UE y los reiterados criterios del estatuto de los trabajadores abocaban a eso, a que la relación laboral debe ser indefinida. Recoge el desarrollo de los contratos de fijos-discontinuos, aumentando su presencia a otras actividades de la empresa, pero con el concepto de fijeza del trabajador a un puesto de trabajo. También traerá una carga administrativa importante, porque requerirá tiempos de llamamiento y de desempleo para los trabajadores. Y ese contrato aboca, en caso de que no hubiese trabajo, una vez finalizado el tiempo de llamamiento, el trabajador no podrá permanecer, salvo pacto de convenio colectivo, más de tres meses en situación de desempleo.

–¿Eso que implica?

–Que el empleador va a tener que recuperar a ese trabajador para desvincularlo de su organización o incluirlo en un ERTE porque no hay trabajo para él. Gobierno y los actores sociales se apoyan en esos expedientes de regulación de empleo como un elemento de amortiguación antes de los despidos. Ese es el espíritu del decreto.

–¿En qué sentido?

–Son conscientes de que puede haber altibajos en el mercado laboral, pero se ponen instrumentos antes de ir a las extinciones de empleo. Y para eso están los ERTEs, que tiene la dificultad del coste para el empleador. Si yo no tengo obra puedo optar por un ERTE pero sigo teniendo unos costes sociales. Mientras que de la otra forma, si me desvinculo del trabajador, en lugar de doce días por año de servicio que debería pagarle podría pagarle veinte por una causa objetiva. Esto deben analizarlo los empresarios porque se encontrarán con un sobrecoste de cara a las extinciones de trabajo y a las propuestas de trabajo que tengan que realizar. Eso tendrá mucho recorrido económico y jurídico.

–¿Ve carencias en la reforma?

–La reforma es la prolongación natural de lo que había en 2012. Con los matices que se quiera. El cambio jurisprudencial de 2020 abocó a la desaparición de los contratos de obra y servicio. Y está como tema importante las subcontratas. Si el empresario principal tiene un convenio superior en salario al de la subcontrata, debe pagar a los trabajadores de la subcontrata por ese convenio. Pero el decreto está pendiente de muchos desarrollos que deriva a los convenios colectivos, adquiriendo los mismos un papel preferente, junto con los agentes sociales, en esta reforma.

Lleno en el Palacio de Congresos en la cita de la Cámara y Llana Consultores

La jornada sobre la reforma laboral organizada por la Cámara de Comercio de Gijón y Llana Consultores, con participación del Colegio de Graduados Sociales, congregó ayer a un gran número de personas en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro.