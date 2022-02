Un homenaje a la antigua cartelería

Un homenaje a la cartelería de siempre, utilizando la técnica de carboncillo y lápiz de colores sobre papel, y en el que se abarcan temáticas de fiestas, productos o algunos iconos gijoneses. Es la propuesta que ofrece el artista gijonés Yayo Díaz en “Cosas que no acabé”. La muestra, que consta de una veintena de dibujos, se puede visitar hasta el próximo viernes 25 de febrero en el Centro Municipal Integrado de La Arena.

“En general pinto acuarelas y en la pandemia aproveché para probar con cosas distintas”, relata el artista, que evoca tintes nostálgicos en esta muestra: “Es algo divertido, un recordatorio de cosas antiguas, que evocan a la niñez, a esos primeros recuerdos”, subraya Yayo Díaz.

El artista gijonés fue el encargado de diseñar carteles de varias fiestas, como el Antroxu de Gijón, el de Mieres, las fiestas de San Juan de esa localidad, o el Descenso Internacional del Sella. Todos esos recordatorios, junto a otras imágenes que ha reproducido, le llevan a evocar esa técnica más artesanal que ahora echa de menos en muchas obras. “Me gustaba más lo antiguo, era más personal, con más encanto, me gusta más ese trabajo manual”, reflexiona. “El ordenador no lo hace tan cercano, ni tiene tampoco esa fuerza el cartel de ahora como el de antes, cuando no había tantos medios para transmitir la información”, detalla.

“Cosas que no acabé” recibe ese título precisamente por este último argumento. “Parece que falta el remate, pero es que me gusta dejarlo así, da también un poco ese misterio”, indica Yayo Díaz. En esa veintena de dibujos se pueden ver símbolos de Gijón, como esas imágenes que llevan al Antroxu, o las ilustraciones que repescan al tranvía de la ciudad o los barquilleros, según explica el artista, que también ha hecho otros guiños: “Aparece reproducido ese antiguo cartel de anuncio del ‘Avecrem’, sombreros de la marca “Borsalino”, una vespa o un recuerdo al ilustrador René Gruau”.