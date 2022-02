El joven que denunció una agresión en un pub fue expulsado por “increpar a unas chicas”

El joven de 29 años que el pasado fin de semana denunció haber sido agredido por el portero de un establecimiento hostelero de la calle Claudio Alvargonzález, en Cimadevilla, “fue expulsado del local por increpar de forma reiterada a una grupo de chicas” que se encontraban en el interior. Esta es la versión ofrecida por los dueños del negocio, que niegan que el trabajador le golpease, como se refleja en la denuncia, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA. “Fue el chico, que se encontraba muy bebido, el que intentó pegar al portero, y él solo se lo intentó quitar de encima, lo que provocó que se cayera al suelo, pero no sangraba ni nada cuando se levantó por sus propios medios”, argumentan los responsables del local. La Policía Nacional, por su parte, mantiene abiertas las pesquisas y examina las cámaras de vigilancia facilitadas por el negocio para esclarecer lo ocurrido.

El afectado, natural de Galicia y que se encontraba de paso por Gijón, presentó una denuncia hace unos días por lo que define como una agresión que “le causó graves daños en la región mandibular y la zona que rodea al ojo derecho, pendientes de revisión por si se necesitara una intervención quirúrgica”. El joven, con abogado, sostiene que había salido a fumar. Y que cuando quiso volver a entrar al local el portero se lo impidió porque se estaba cerrando. No obstante, argumentó que debía recoger su chaqueta. Pero, según él, tampoco logró acceder. Y asegura que, tras una discusión, el portero le agredió.

La versión del portero, como así se la transmitió a sus jefes, es bien distinta y sitúa la escena en dos momentos distintos. “Sobre las tres de la mañana estaba el chico muy afectado por el alcohol, empezando a increpar a unas chicas, que se fueron a quejar al portero. Y él optó por echarle fuera del local”, argumentan los responsables del negocio. Una vez en la calle, el joven le indicó que se había dejado la chaqueta dentro –solo ahí coinciden las versiones– y entonces le permitió el paso para recoger sus pertenencias. Lejos de cumplir su palabra, prosigue la versión del portero, volvió a rondar al mismo grupo de chicas, negándose a salir del establecimiento. Fue entonces cuando el portero le obligó a salir, cogiendo el joven esta vez la chaqueta, pero en lugar de la suya era la de una de las mujeres del grupo en cuestión. “Trató de ponérsela y se dio cuenta que no era la suya; también se había llevado un bolso”, relatan los dueños del negocio.

Entretanto, se personó en la zona una patrulla de agentes de la Policía Nacional, que invitaron al joven a marcharse dado su estado de embriaguez. El joven accedió y abandonó el lugar sin mayores consecuencias. Pero, pasadas las cinco y media de la madrugada volvió, cuando estaban a punto de cerrar. Y lo hizo “amenazando al portero y diciendo que quería entrar”. En ese momento se abalanzó sobre el trabajador, “que se lo quitó de encima”. Volvió la Policía y también una ambulancia, pero el afectado rechazó ser atendido y no hubo traslado a ningún centro sanitario. “Si tiene esas heridas tan graves como dice se las tuvo que hacer en otro momento porque cuando estuvo a la puerta del local se encontraba bien. No sangraba y no parecía nada grave”, destacan los responsables del establecimiento hostelero.

La Policía Nacional, tras tener conocimiento de la denuncia –que se presentó en la comisaría de Oviedo– inició la investigación pertinente para remitir sus diligencias al juzgado encargado de la instrucción del caso. Según confirman fuentes policiales, se identificó al portero al que el joven señala en su denuncia y se están revisando las cámaras de seguridad para comprobar la versión del denunciante.