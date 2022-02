Temor en los alumnos de Hostelería y Turismo a una nueva renuncia de un docente

Temor en la escuela de Hostelería y Turismo a una nueva renuncia de plaza de un profesor para el ciclo de Panadería, Repostería y Confitería. Los alumnos, que denuncian que carecen de “docentes cualificados”, tenían programada para ayer una nueva protesta frente al centro del paseo de Begoña. Si bien esta concentración se suspendió al conocer que una de las plazas para cubrir tres módulos que no se estaban impartiendo ya había sido adjudicada. No obstante, fuentes de este centro aseguran que este docente aún no se ha puesto en contacto con la dirección del mismo y temen que el próximo lunes se haga efectiva su renuncia cuando restan pocas semanas de curso.

De producirse efectivamente esta renuncia sería otra más que se sumaría a otras que ya se han producido a lo largo del año. Según los alumnos, este profesor tendría que impartir dos módulos de primer año, Materias primas y Precio de venta del producto, y otro de segundo, Productos de obrador. Este último es donde más quejas se están produciendo entre los estudiantes que señalan que hasta la fecha han tenido docentes con escasa preparación para dar la parte práctica. Uno de ellos fue una bióloga de profesión que llegó a asegurarles que “solo había hecho un bizcocho en su vida durante el confinamiento” y que por ello “no iba a poder enseñarles nada a nivel práctico”. Una situación que los alumnos calificaron de “burla”. Estallido estudiantil en la Escuela de Hostelería por la “falta de docentes cualificados” Las quejas de los alumnos de esta escuela han llegado hasta la consejería de Educación. Fue a través de varias cartas remitidas a la consejera, Lydia Espina, y al director general de Formación Profesional, Javier Cueli. También con una protesta el jueves 10 de febrero frente a la sede de esta consejería en Oviedo, que aseguró por entonces que las dos plazas que quedaban por cubrir ya se habían adjudicado. Esta respuesta no satisfizo a los afectados, alrededor de 40 estudiantes, por entonces ni lo hace ahora. Sopesan retomar sus protestas. Lo decidirán este mismo lunes. Cuando sepan si el docente por el que esperan se presenta o no en el paseo de Begoña para tomar posesión de la plaza. Por ahora, no tienen más noticias de él. De no presentarse, las evaluaciones de los estudiantes se pondrían en un compromiso. “La duda es saber quien nos va evaluar. A nosotros no nos preocupa la nota en un papel. La lucha que tenemos nosotros es porque queremos formarnos como profesionales. Si el lunes no viene volveremos a comenzar todo el proceso de protestas”, explicó Zulema Santos, una de las alumnas que lidera las quejas de este ciclo de grado medio de Hostelería y Turismo. Los alumnos también denuncian que están en una situación desfavorable a la hora de salir al mercado laboral. En las próximas semanas, aquellos que cursan el segundo año deberán empezar sus prácticas empresas. Y lo harán, según explican, con más dudas que certezas.