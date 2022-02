“Instalaremos desfibriladores en todas las playas y en los coches de la Policía”

Hace más de un año que el gobierno local decidió reforzar la Policía Comunitaria (conocida popularmente como Policía de Barrio), agentes que recorren la ciudad a pie y en motos eléctricas y que, a juicio del concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista José Luis Fernández Fernández, está repercutiendo en “una mayor seguridad” que “todos los barrios valoran positivamente”, a pesar de las críticas del sindicato de Policía Local Sipla.

–¿Cómo está funcionado la Policía comunitaria?

–Muy bien. Era una voluntad política de este gobierno local, un tema que llevábamos en el programa electoral y que era muy demandando por toda la ciudadanía. Decidimos reforzarlo mucho. Pasamos a 60 efectivos. Estamos en todos los barrios, visitamos las asociaciones de vecinos, a los comerciantes… Esa es la misión, dar seguridad a los barrios y a los vecinos. Cuando ves patrullando a pie o en motocicleta eléctrica da sensación de seguridad. De esa forma, los agentes pueden ir muy rápido de una zona a otra y pasar por vericuetos por las que un coche patrulla no puede pasar.

–¿Ven resultados?

–La valoración de los vecinos es muy positiva. Estamos permanentemente en contacto con la concejala de distritos y solo llegan buenas valoraciones. Hay más seguridad.

–Ese refuerzo de la Policía de Proximidad despertó críticas del Sipla, acusando al gobierno local de estar desmantelando la brigada de seguridad ciudadana.

–No es cierto. Hay un cambio de funcionamiento. Antes era patrullaje en coche, que no se deja, pero en horario de mañana y tarde los agentes actúan a pie y en moto. Cuando hay una emergencia se llama al coche. Todos los cambios conllevan una reticencia, aunque los cambios sean para mejor.

–¿Hay zonas más conflictivas?

–El oeste de la ciudad, porque es donde más habitantes hay.

–¿La nueva comisaría va a buen ritmo?

–Sí, la última vez que fueron los técnicos confirman que para agosto o septiembre estará finalizado. Este año seguro.

–¿Siguen dando problemas los botellones?

–El botellón nunca se dejó de practicar ni de perseguir, abra o no el ocio nocturno. Ahora mismo no es significativo. Muchas veces son seis chavales en un parque, a los que pides documentación y se disuelve. No es botellón como se entiende. Pero eso ahora mismo, veremos en verano. También tenemos la inestimable colaboración del vecindario, que avisan si ven chavales con música y botellas.

–¿Qué requiere mayor intervención policial?

–Alcoholemias preventivas. Hay que intentar evitarlo a toda costa, además de las campañas de la DGT. Es visible para todo el que viene que en Gijón hay muchos controles para evitar la conducción bajo efectos del alcohol y drogas.

–¿Tienen ya solución para reducir el número de vertederos?

–Se ponen bastantes denuncias, pero hay falta de civismo. Debemos hacer una labor de concienciación. Puntos limpios hay de sobra y son amplios. Son las dos únicas vías. Fórmulas mágicas no tenemos.

–¿Siguen las carreras ilegales?

–Siempre sostuvimos que no había carreras ilegales, sino gente que lleva a cabo una conducción temeraria. Hay muchísimas denuncias, estamos físicamente allí, también con radares. Va por ciclos, y ahora hay menos. Entiendo al vecindario, que les moleste el ruido, pero estamos ahí todos los fines de semana.

–Se habló de instalar cojines berlineses o algún tipo de barrera física.

–Tiene pros y contras. Para quien va en moto o bicicleta puede generar su problema. Estaban estudiándolo desde Tráfico y Movilidad.

–¿Cuántos agentes tiene ahora la Policía Local?

–Tenemos 290 y a lo largo del año se añadirán otros 31 policías.

–Pero habrá jubilaciones…

–Ganamos siete u ocho netos. Para el próximo año convocaremos esas 24 vacantes que van a quedar. Queremos tener en torno a los 320 agentes.

–Acaban de reforzar la plantilla de bomberos.

–Son nueve más, y ahora estamos en 82 bomberos. Pretendemos unificar las convocatorias de 2020 y 2021 en este primer trimestre, que serán ocho plazas en total.

–Entendía la crítica de los bomberos de que si había dos incendios a la vez no tenían efectivos para atenderlo.

–Claro. Con estas incorporaciones, para los cinco turnos que hay, contaremos con entre 16 y 17 bomberos por cada turno, cuando el mínimo es 13.

–¿Cuáles son los retos?

–Al final de mandato quiero que el área de seguridad ciudadana esté mejor que cuando llegué. A nivel de personal y de medios técnicos se cumplirá si nada se tuerce.

–¿Qué medios técnicos?

–A finales de marzo hay un compromiso de que con el remanente se licitará un camión autoescalera. Luego diversos materiales, para todo el Ayuntamiento. Tendremos un dron que nos vendrá bien, para obras, salvamento, seguridad… Incluso para urbanismo. Nos será muy útil porque aumentará la eficacia en seguridad.

–¿Y pistolas eléctricas para la Policía?

–Vamos a ver las pruebas a nivel nacional. Tienen sus bondades, pero también una parte negativa. Si es una persona con problemas coronarios se puede ver afectada. No descartamos nada. Los que saben y los profesionales del tema si dicen que es beneficioso se hará.

–Y van a comprar desfibriladores.

–Tendremos diez en las playas; cinco para la policía y uno más para el camión de bomberos.