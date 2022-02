Música para celebrar 100 años de salero: así celebró su cumpleaños Tino "el del Sol"

Para una cita especial, una reunión familiar, junto a sus más íntimos. Faustino Suárez, conocido popularmente como Tino “el del Sol”, por el nombre de la Ferretería Sol que regentó durante casi tres décadas en La Calzada, estuvo ayer acompañado de su mujer, su hija, sus dos yernos y sus dos nietos en una comida entrañable para festejar el siglo de vida. Está en plena forma. Pero no esperaba que al aparecer la tarta, con las velas, le cantase el cumpleaños feliz la artista Susana Gudín. Se le escapó incluso entonces alguna lágrima de emoción. Pero sacó también todo su salero. “Cantas como los ángeles”, le respondió muy agradecido a la intérprete. “No me lo esperaba, lo disfruté mucho”, señaló con una sonrisa y un potente chorro de una voz que, junto a su buena presencia, sorprenden a más de uno. “Todo el mundo dice que no aparenta para nada sus 100 años”, destacó su hija Elvira Suárez.

¿Y cuál es el secreto para llegar al siglo de vida? “Tengo una patrona que cocina muy bien”, comentó sin dudarlo Tino Suárez. “De pequeño comía muchas boroñas. Y siempre estuve muy activo, sin fumar ni beber, no hay más secreto después de una vida muy ajetreada que paré poco”, añadió. Faustino Suárez nació en el 19 de febrero en 1922 en Jove. Último de seis hermanos, estudió delineante y desarrolló su pasión por la carpintería. Conoció a María Luisa Menéndez, tuvo que emigrar a Venezuela en la década de los cincuenta para trabajar en una fábrica de muebles, pero pronto volvió para casarse y llevarla con él. Allí nació su hija mayor Marisa –que falleció hace 14 años–, y después, ya de vuelta a Asturias, tuvieron a Elvira. En ese regreso se asentaron en La Calzada, donde Tino montó la Ferretería El Sol, hasta su jubilación en 1985. El restaurante Los Nogales fue el punto en el que ayer toda la familia vivió un día especial, su mujer María Luisa, su hija Elvira, sus yernos José Ramón y Alfredo, y sus nietos Alejandro y Alfredo. “Es un día muy feliz”, reconoció Tino Suárez, que sigue transmitiendo mucha vitalidad y muchas ganas de disfrutar de la vida. Esta misma semana, y ya pensando en la siguiente, volverá a dedicarse a unas de sus principales ocupaciones: la huerta. “Le encanta la agricultura, tiene ahí su rincón que lo trata con mucho cuidado”, comentó su hija Elvira, que añade una anécdota sobre el entusiasmo que traslada su padre cada día: “Esta misma semana estuvo corchando 700 botellas de sidra”. Leer novela histórica, “sin necesidad de gafas”, destacan sus familiares, que también ensalzan “su mente privilegiada para recordar y su buen carácter”. Y todo ello sin apenas achaques, con una revisión rutinaria los últimos días al oculista, y con un marcapasos que le pusieron hace unos años por insistencia del cardiólogo Carlos Acebal. “Dijo que lo merecía, por toda la energía que transmite, porque el marcapasos más bien nos lo pone él a nosotros”, relató su hija Elvira Suárez.