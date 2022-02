Numerosas terrazas tendrán que recuperar el perimetraje con marcas en el suelo

La delimitación de las terrazas en la hostelería ha regresado tras los meses de relajamiento tras la pandemia. Varios establecimientos hosteleros de la zona centro tienen ya marcado con señales hechas con spray rojo en el suelo el espacio que pueden ocupar en la calle. Estas marcas las ha ido colocando personal municipal a lo largo de los últimos días en una práctica que se contempla en la actual ordenanza. El objetivo es impedir que las mesas se salgan del límite estipulado en la licencia y que cada local tenga bien delimitado el hueco que le corresponde. El sector acoge de buen grado esta reciente actuación, aunque varios hosteleros de la Ruta de los Vinos, por ejemplo, recuerdan que, con el vaivén continúo de clientes que hay en esta popular zona de la ciudad, no siempre es sencillo mantener a rajatabla esos límites. “Es algo habitual, al final todos tenemos que estar dentro de los límites”, apuntan los hosteleros.

Las terrazas se convirtieron en una de las fuentes de ingresos más fiables para los hosteleros desde que en marzo de 2020 estallara la pandemia. Durante algunas fases de la misma, el consumo en interiores llegó a estar prohibido. Con el primer desconfinamiento y para mantener la distancia de seguridad entre las mesas, el Ayuntamiento flexibilizó la ordenanza de terrazas. Se permitió de manera excepcional a los locales ocupar más espacio en la calle para colocar el mismo número de mesas que por licencia tenían permiso. Fue a través de una resolución de la Alcaldía firmada en mayo de 2020 que quedó sin efecto en octubre del año pasado. Desde entonces, los hoteleros han tenido que reagrupar sus mesas como se hacía habitualmente.

Ahora, el Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha la delimitación de las terrazas mediante marcas viales en los vértices de las mismas. Este procedimiento se asume con normalidad por parte de Otea Gijón. Lo cuenta el presidente de la patronal hostelera en la ciudad, Ángel Lorenzo. “Es un procedimiento habitual del Ayuntamiento para no ocupar más zona de la que delimita la licencia”, explica. “También sirve para que cuando están juntas las terrazas de diferentes establecimientos hosteleros uno no invada la zona del otro”, remarca el presidente de Otea Gijón.

A pie de calle, varios hosteleros de la Ruta de los Vinos también se toman con tranquilidad la medida Una de ellas es Geli Zarracina, que regenta una conocida vinatería. “Estuve de vacaciones y me lo he encontrado hoy (por ayer)”, explica la hostelera. “Creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer, así que no me parece que sea una medida muy necesaria. A veces, cuando los clientes mueven mesas y sillas es complicado estar vigilando todo el tiempo no salirse de ese límite”, comenta Zarracina. “De momento se ha empezado por un lado concreto de la calle e imagino que seguirá en los próximos días”, añade.

“A mí no me parece mal”, remarca Pedro Martínez, al frente de otra conocida vinatería de la zona. Su terraza no está perimetrada, pero varias de las que están a su alrededor sí. “Nuestra calle es algo especial, porque es de las pocas en las que se pueden poner mesas pegadas a la pared. Podemos ocupar un tercio del ancho de la calle”, detalla. “Es verdad que hay gente que mueve las mesas y las sillas, pero todos tenemos que estar dentro de unos límites. Al final el objetivo es dejar sitio para que pasen los vehículos de emergencia”, finaliza Martínez sobre esas marcas rojas que explicitan que la ordenanza de terrazas del 2013 sigue vigente.

Otea pujará por un modelo de terrazas que sea “polo turístico”

Un modelo de terrazas que explore las diferentes características según la zona de la ciudad y que conviertan a Gijón en “la ciudad turística más importante del norte”. Este el modelo que defiende Otea Gijón, la patronal hostelera, de cara a la reforma pendiente de la ordenanza de terrazas. Una reforma que el Ayuntamiento quería encarar tras el pasado verano pero que, por ahora, no ha avanzado.

La reforma de la actual ordenanza de terrazas, que data del 2013, es una de las demandas del sector. Este proceso lo asume la concejalía de Urbanismo, que buscará reordenar criterios y sobre todo mecanismos que hagan más ágil el proceso para pedir una licencia. Actualmente, cada modificación de los elementos que integran las terrazas exige un ir y venir de documentación que juega en contra tanto del Consistorio como de los negocios.

En ese contexto, Otea Gijón mantiene reuniones periódicas con el Ayuntamiento. Desde la patronal se remarca la buena sintonía que existe con el gobierno local en estos encuentros donde uno de los asuntos que suele salir a reducir es esa modificación de la ordenanza. Lo que propone Otea es poner sobre la mesa aspectos que mejoren la “estética” y la “confortabilidad” de las terrazas. “Entre todos, debemos conseguir un modelo que sea polo turístico, que embellezca la ciudad y que sean más apetecibles para los vecinos y para los turistas”, explica Ángel Lorenzo, el líder de la patronal en Gijón.

“Las terrazas han venido para quedarse. Hay que abrir la mente y pensar en el Gijón de hoy, pero también en el del futuro. Hay que conseguir encuentros entre el Ayuntamiento, los vecinos y los hosteleros para conseguir que Gijón sea la ciudad turística más importante del norte”, remarca Lorenzo. “Con ello conseguimos puestos de trabajo que frenen la fuga de Asturias de los jóvenes. Ser fuente de turismo no solo beneficia a la hostelería y la hotelería, también al comercio y a los taxistas”, finaliza.