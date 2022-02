Las salas de conciertos vuelven a vibrar: “Era necesario para los músicos y el público”

Los efectos de la pandemia les dejaron en la cola del regreso. Fueron los últimos en volver a programar conciertos. Pero ya están de nuevo ofreciendo todo tipo de estilos en rincones muy especiales para la música. Las salas de conciertos de la ciudad afrontan la vuelta de la actividad con mucha ilusión, pero aún con precaución. “Era necesario que volviésemos, somos esenciales para dar visibilidad a muchos músicos, y también para dar esa cercanía necesaria para divertirse”, coinciden los responsables de las principales salas de la ciudad. Aunque esa característica que les hace únicos, como ellos mismos lo definen, “el poder tomarte una cerveza, muy cerca del artista, y con un sonido especial”, también les juega en contra en esta recuperación. “Hay menos público que antes de la pandemia, a la gente todavía le cuesta coger el ritmo y a muchos les dan respeto aún los espacios cerrados”, reconocen los promotores.

Marzo y abril llega muy intenso. En el teatro Albéniz, por ejemplo, estará “Pignoise”, en el reencuentro de la banda, “Bombai”, “Shinova” o “Marwán”. Por la sala Acapulco pasarán Mikel Erentxun y Marc Seguí. Y en el Patio de la Favorito se podrá ver a Jon Talón y Luis Fercán. Rock, pop, jazz, swing, cantautores, bandas... Todos los estilos tienen cabida en estos refugios musicales que reivindican esta forma “más íntima y especial” de disfrutar de la música más allá de los grandes espacios como el Jovellanos o La Laboral, O los festivales multitudinarios.

La sala Albéniz, en el espacio que ocupaba el antiguo cine y teatro, llevan dos décadas trabajando para ofrecer conciertos y eventos. “Volvimos a recuperar la esencia de los conciertos, no es lo mismo sentado, que de pie, poder tomar una cerveza, y ese espíritu de siempre, que es lo más importante”, destaca Iván Gómez, uno de los encargados de este espacio junto a Mónica García. En su caso tocan prácticamente todos los estilos. “Haya música urbana, electrónica, heavy, rock o pop. Tiene todo cabida”, reconoce, antes de añadir que todavía espera que siga creciendo esas ganas de volver. “Sí que la gente de 50 años para arriba, que venían a sesiones de baile, les cuesta volver un poco más”, comenta.

El otro espacio que también tiene capacidad para aglutinar a un grupo amplio de fans en una actuación es la sala Acapulco. Desde octubre de 2018, de la gestión de los conciertos se encarga “FraNelRock Producciones”. “El 2019 fue descomunal, el 2020 iba a ser mejor, pero se paró toda por la pandemia. Estamos arrancando de nuevo”, detalla Pachi Barceló, que también hace hincapié en la importancia de las salas a la hora de promocionar la cantera musical: “Es mucho más cercano, las salas pequeñas dan visibilidad a los grupos pequeños. Y no hay color en ver un concierto de pie con una cerveza que en un recinto amplio sentado”.

Por la sala Acapulco estaba prevista, además, una actuación de “Despistaos”, que se ha aplazado para el mes de noviembre. En este emplazamiento aparecen muchos sonidos, pero uno de los que más cala es el urbano. “El público de 18 a 25 años es el que más compra ahora, es el que consume música urbana, lo demanda, son al final los que más gana tienen de salir, y que lo han pasado bastante mal durante la pandemia”, indica.

En el Patio de la Favorita la música de los cantautores y el jazz adquieren un papel relevante desde hace tres lustros. Aquí ya se mezcla más ese concepto de café teatro, que hace un poco de mili para los artistas. “Nos gusta dar visibilidad a los creadores locales. En todas las etapas de la historia ha habido un grupo de creadores jóvenes, que tiene que mostrar su trabajo, y necesita tener sitios donde poder tocar. Ese concepto de bareto pequeño, con 50 personas, que te vas curtiendo en un directo, es algo fundamental”, explica Alfredo García, que se encarga junto a Helios Amor de la programación de este espacio. “La música de las salas genera cultura en el público, que está más abierto a probar y experimentar”, indica Amor. “Somos claves para el tejido cultural de la ciudad”, puntualiza García.

La pandemia frenó en seco las programaciones. Las restricciones en la hostelería y el ocio provocaron que estos espacios cerrados fuesen prácticamente los últimos en abrir. Y ese frenazo aún se nota. “A mí me gustaría retomar lo que teníamos antes, sitios en la ciudad que programasen periódicamente, y que tuvieran su público. No pido más, no hay que marca más retos”, comenta Helios Amor.

Esa misma idea la transmite Javi Egocheaga, alma del Savoy, que ha estado durante cerca de dos décadas en diferentes espacios de la ciudad. “Por desgracia se habla mucho de la música en directo, de cuánto se echaba de menos, pero en el momento que ha regresado aún no se ha notado del todo el empuje para volver a las entradas de antes”, destaca Egocheaga. En su rincón se centran en sonidos más especiales, “géneros un poco más pasados de moda, como rock and roll clásico, el de verdad, el de los cincuenta a los setenta, swing, rockabilly o blues”, relata. Y aprovecha Egocheaga para apuntar un ejemplo sobre el nivel en el que pone la música: “Hay mucha gente que llena un estadio de fútbol, pero a mí me verás en cualquier concierto, no concibo la vida sin música, y si puede ser en directo y si me agrada, logró la felicidad”.