Sólo un mes sin escribir y se me acumulan cosas que contar, y es que el mundo beauty da para mucho. Lo primero que no quería dejar de comentar bajo ningún concepto, está directamente relacionado con la pandemia, porque lamentablemente el tema sigue en escena. No ha habido ni un solo día en el que no haya dado las gracias por lo útil que ha sido mi profesión en estos tiempos. Esto se debe a los efectos positivos del tacto. Se sabe que la falta de contacto físico debido a la distancia social, dejará secuelas en muchas personas. Porque es bien conocida la importancia del tacto en las personas en todas las etapas de la vida, y así la ciencia lo ha respaldado. La falta de contacto aumenta la probabilidad de sufrir brotes de depresión, ansiedad... y nuestras manos han contribuido y ayudado mucho en este aspecto.

Dicho esto, en los últimos dos años he sido testigo de más casos de acné, de pieles completamente obstruidas, además de diferentes manifestaciones de sensibilidad, que en todo mi vida profesional. Y esto me lleva a enlazar con el tema que hoy nos ocupa, las limpiezas o higienes faciales.

Limpieza manual o con aparatología

Cuántas veces hemos oído hablar de la importancia de la limpieza de la piel. Esto hace referencia a limpiar nuestra piel cada día en casa, pero sin olvidar nunca las limpiezas profesionales. Sí, ese tratamiento inicial, básico y tan necesario, sobre el que nadie parece ponerse de acuerdo en cada cuanto tiempo han de hacerse. Es normal, porque es la típica pregunta que no tiene una única respuesta. Depende. Cada piel tendrá su necesidad, y además esta necesidad será diferente en las diferentes etapas de la vida.

Pero hoy no va de eso, sino de un tema que lleva años trayéndome de cabeza: ¿Limpieza manual o limpieza con aparatología? Vayamos por partes.

¿A qué me refiero con limpieza manual? Es aquella en la que el profesional extrae las impurezasde forma manual, una a una. Eso no impide que en esa misma sesión la parte de la limpieza puramente dicha, se acompañe de algún sequipo, que complete las necesidades de cada caso concreto. Hace referencia al momento concreto de la extracción.

Por otro lado, la limpieza con aparatología es aquella en la que el profesional se ayuda de un dispositivo que succiona las impurezas a la vez que introduce diferentes ingredientes cosméticos en la piel, generalmente algún ácido.

La polémica está servida

¿Cuál es mejor? Pues bien, otra de esas preguntas sin respuesta concreta, y que necesita aclaraciones. Mientras escribía, me hice una pregunta muy simple. “Estela, y si tuvieras que quedarte con uno sólo, con cuál te quedarías?” Y con esta pregunta tan simple se despejan todas las dudas. Me quedaría con la manual, porque con ella puede abordarse cualquier tipo de impureza y de piel. No todas las impurezas se pueden extraer de forma mecánica, pero sí de forma manual. Es por ello que los dispositivos de higienes faciales, más conocidos últimamente como “higienes o limpiezas médicas” no sustituyen a una buena limpieza manual profesional, pero eso no quiere decir que no sean maravillosos. Así que es una suerte que esa pregunta no sea real, y no haya que elegir, porque disponer de ambas técnicas es muy interesante.

Es importante destacar que todo esto no tiene nada que ver con la microdermobrasión, una técnica también muy empleada en estética, que no limpia, sino exfolia. Seguro que resulta más conocido el término “punta de diamante”, que queda mucho más sofisticado, dónde va a parar, pero es lo mismo. Es un peeling que se realiza por la acción mecánica de microcristales o microdiamantes, en seco. O dicho de otro modo, pule la piel, pero no saca ni elimina lo que hay en el interior del conducto pilosebáceo.

También me gustaría aclarar que los sistemas de limpieza mecánicos no son una novedad, llevan muchos años en el mercado, pero es ahora cuando están pegando con más fuerza, una vez que la dermatología y la medicina estética han empezado a aplicarlos y a resaltar sus bondades. Una vez más, orgullosa de esta profesión, a la que cada vez se nos va dando la razón en más cuestiones. Feliz de contar con el beneplácito de otros profesionales encargados del cuidado de la piel.

