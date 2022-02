“Gijón Participa” reclama que “la ideología no influya” en la estatua de Arturo Fernández

A Arturo Fernández, el conocido actor gijonés que tanto extendió aquel socarrón “chatín”, le gustaban los bailes. Quizás por eso, hasta las fechas le bailan en el registro civil: constan tres días para su nacimiento. La asociación “Gijón Participa”, junto a la promotora “El Chatín”, homenajeó ayer al artista en el día oficial de su cumpleaños, el que confirma su familia, el 21 de febrero de 1929. Lo hicieron con una ofrenda floral en el cementerio de El Sucu, en Ceares, y con el firme objetivo de colocar, en su honor, una estatua: “Desde Cultura parece que no están muy de acuerdo. Esperamos que se trate solo de un comentario, lo de que no son muy ‘pro-estatua’, y que no encontremos ningún problema por tema de ideología”, apuntó el presidente de “Gijón Participa”, Juan Carnicero.

Porque Arturo Fernández, que ayer hubiera soplado 93 velas, fue de los que sacaron muchas risas sobre el escenario. Inolvidable aquella televisiva serie de “La casa de los líos”, y el “Pilarín” de cada domingo. Pero también fue controvertido por sus declaraciones: “Puede gustarte más o menos, pero es innegable que la estatua atraerá a visitantes. Fue único. Será la más visitada y fotografiada de Asturias, por delante incluso que la ‘Mafalda’ de Oviedo”, apuntó Carnicero. Es por eso que, tras la ofrenda floral, la entidad presentó al Ayuntamiento su propuesta para la instalación de una estatua. “Se enteraron por la prensa porque nos faltaba la firma digital para presentarla, hasta hoy”, reconoció el presidente de “Gijón Participa”. El plan cada vez está más perfilado. Alberto Estrada, también de la entidad, explicó que “el objetivo es colocarla en un banco del entorno del Jovellanos, para que éste sea el ‘photocall’ de los visitantes”. El precio está entre los 70.000 y los 80.000 euros, dependiendo de la ayuda municipal: “Esperamos que el Ayuntamiento nos done uno de sus bancos de época, como varios de los que hay en el parque Isabel La Católica. Son de principios del siglo pasado, tenerlo reduciría mucho los costes”. El Ayuntamiento, reacio al proyecto para hacerle una estatua a Arturo Fernández El apoyo a la iniciativa, dicen, es grande. Tanto, que quieren sufragarla con un “crowdfounding”: “Nos encantaría que todo el que quiera pueda participar. Con un euro, con dos o con cien”. También hay empresas interesadas, apuntaron, y hasta el Centro Asturiano de Madrid quiere hacerse eco de la propuesta. Ya casi al término del acto de homenaje, al que también acudió Sergio Puente –afirma llevar más de un año apostando por una estatua de Fernández y Quini juntos–, llegó al cementerio César Fernández, primo del actor, que se mostró entusiasmado con la iniciativa de la estatua: “Atraería a visitantes. Y Arturo estaría feliz de ayudar a Gijón, incluso, después de su fallecimiento”.